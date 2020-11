Fall Guys Season 3 wird noch größer!

Der Community Manager von Mediatonic, Oliver Hindle, hat sich auf Reddit zu den Plänen zu Fall Guys Season 3 geäußert und macht Spielern dort den Mund wässrig. Fall Guys ist der Hit des Gaming-Sommers 2020 und lässt seither nicht nach. Weder an der Anzahl an Spielern die sich täglich ins Getümmel um die Krone stürzen, noch daran Content nachzuliefern. Wir berichteten. Und auf dieser Welle aus Motivation scheint Mediatonic weiter schwimmen zu wollen.

Laut Hindle dürfen wir in Season 3 mehr Content auf allen Ebenen erwarten. Mediatonic ist wohl derzeit immer drauf und dran mehr Level und mehr Skins zu bringen um Spieler bei Laune zu halten. So soll es in Fall Guys Season 3 ein größeres Update geben als es jetzt bei der zweiten Season der Fall war.

„The team is confident that Season 3 will have more levels than Season 2. We’ve grown a LOT since launch with people joining the studio every week now. We’re investing a lot in growing the team and have huge plans for the game moving forward. We’re really committed to improving it over time and filling it with new content“