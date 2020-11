Fall Guys: Godzilla und Neue Map im Spiel

Der spontane Erfolg von Fall Guys war eine wahre Überraschung. Der Hersteller Mediatonic denkt aber nicht mal daran sich auf diesen Lorbeeren auszuruhen. Wir haben erst vor kurzem Berichtet über den Start der Season 2 und schon folgte darauf das nächste Goodie. Nicht nur hatten sie für Season 2 gleich eine Batterie an neuen mittelalterlichen Kostümen, sondern jetzt kamen die Fan-Goodies und den Start legte Sonic hin. Jetzt hat es auch Godzilla in die Garderobe von Fall Guys geschafft und nicht nur das… Mediatonic bringt auch ganz locker mal eben eine neue Map ins Spiel, die Gamer wirklich fordern soll.

B I G F A N S

A new level that features ONLY FANS

It drops into the game next week as part of the FAN BIG YEET LITTLE update

Also contains lots of fixes, a new naming system, Lil Yeety, and loads of level variations 👏👏👏 pic.twitter.com/dz1Ifo40gq

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) November 5, 2020