Fall Guys: Fallen für einen guten Zweck

Fall Guys Season 2 (c) Mediatonic

Fall Guys brilliert schon wieder mit positiven Schlagzeilen und einem guten Zweck. Berichten zufolge wird bei War Child Gaming UKs jährlichem ARMISTICE Event, unter anderem Mediatonics Megahit, Fall Guys gestreamt. Als hätten wir nicht schon genug Gründe nach den Knuff-Kugeln verrückt zu sein und uns in den Kampf um die Krone ins Game zu stürzen. Was es genau damit auf sich hat? Nähere Infos zu Armistice findet ihr hier und worum es diesen Monat geht, erfahrt ihr weiter unten im Artikel.

Fall Guys: Steamer spielen für den guten Zweck

Viele, wenn nicht sogar Alle von uns, sind in der Lage, Krieg oder auch die Folgen des Krieges nur aus Videospielen zu kennen. Games lassen uns in Welten tauchen. Welten die wir nicht am eigenen Leib spüren müssen. Leider sind nicht alle Kinder dieser Welt so glücklich. War Child UK hat es sich zur Aufgabe gemacht, Spenden für genau diese Kinder zu sammeln. Manche Beträge werden von Game-Verkäufen gespendet. Armistice veranstaltet Streams, bei denen jede Spende der Zuseher der Förderung von Schutz und Bildung für Kinder aus Krisengebieten zukommt. Dieses Monat sollen die Spieler in Fall Guys für den guten Zweck zum Controller greifen. Zwischen 19. und 30. November sollen diese Streams stattfinden. War Child hat einige bekannte Streamer mit ins Boot geholt. Diese populären Streamer sollen bei diesem gewaltlosen und kinderfreundlichen Game spaß haben, sich messen und hoffentlich die Spendenline glühen lassen.

Gaming 4 Charity

Selbst die britische Regierung befürwortet dieses Projekt. Die Regierung hat zugesichert, dass jede Spende die aus dem Vereinigten Königreich getätigt wird, vom Staat verdoppelt wird. Hier zeigt sich mal wieder die gute Seite der Gaming Community und wie sehr der Einsatz auch Anklang findet. Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass Fall Guys für einen guten Zweck genutzt wird. Mediatonic hat bei einem eigenen Charity Event genannt „Battle of the Brands“. Bereits hier konnte Mediatonic zusammen mit einigen populären Streamern einen Spendenbetrag von $ 1 Mio. für die britische Organisation Special Effect sammeln. Eine Organisation die sich einsetzt körperlich und geistig beeinträchtigten Spielern eine Community zu bieten.