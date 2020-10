Fall Guys: Season 2 kommt in einer Woche!!

Im August 2020 startete Mediatonics Projekt Fall Guys in die Gaming Welt und eroberte die Herzen der Spieler im Sturm. Egal ob in Streams oder lustigen Compilation-Videos; das quietschbunte, knuffige Slapstick-Battle Royale der anderen Art, hat mit seinem hohen Suchtfaktor und simplen Spielkonzept schnell eine große Community aufgebaut. Jetzt startet Fall Guys in Season 2 und wir wissen nun auch endlich wann dies ist.

In weniger als einer Woche soll die neue Season von Fall Guys starten. Wie auf dem offiziellen Twitter Account von Mediatonic bekannt gegeben wurde, startet im Halloween Monat Oktober die nächste Runde in Fall Guys. Neue Level, neue Outfits und ein neuer Fortschritts-Baum voller freischaltbarer Boni. Und wann startet das ganze nun? Nächste Woche am Donnerstag den 08.10.2020 folgt der Rollout und der große Ansturm der Spieler wird folgen. Spannend bleibt allerdings wie viel sich tatsächlich tun wird mit diesem Update. Die bisherigen Screenshots zeigen zwar deutlich dass neue Level kommen werden, aber welche? Selbst in dem Tweet für den Start von Season 2 ist wieder ein neues Bild mit Axt-Pendeln zu sehen. Hier kommt Großes auf uns zu.

BEAN SPILLING POST

Announcing dates always feels like you're cursing things, but it's Halloween month, so let's get cursed!

🔥 Season 2 launches on Thursday 8th October 🔥

Season 1 will now end as Season 2 begins and we're going to DOUBLE fame points during this time! 👀 pic.twitter.com/J9TFIZ1BDd

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) October 2, 2020