Fall Guys : Season 2 steht bevor und wir haben ALPTRÄUME

Gamer sind neugierig. Das ist allgemein bekannt. Ob Datamining, die Frame by Frame Analyse eines Trailers, die aufopfernde Suche nach jedem noch so kleinen Easter Egg. Gamer wollen Alles wissen. So auch in Fall Guys. Kurz vor dem Start von Season 2 hatte sich Mediatonic wohl gedacht, passend zu Halloween, beantworten sie eine Frage die Spieler schon lange stellen. Wie ist denn so ein Fall Guy anatomisch aufgebaut? Was sind das für Lebewesen? Und die Antwort passt deswegen so gut zu Halloween, da diese Bilder direkt aus einem Horrorfilm stammen könnten.

Mediatonic beweist auf ihrem Twitter Account nicht nur einen makaberen Humor, sondern auch dass sie ihre Fans nicht enttäuschen. Die verstörend detaillierten Blicke auf die Anatomie eines der knuffigen Männlein, haben für eine riesige Welle an Reaktionen auf etlichen Social Media Plattformen gesorgt. Ganz zur Freude von Mediatonic. Denn sie antworten mit einem gut platzierten Blick auf die Season 2 von Fall Guys. Neue Welten, neue Outfits und wir können sicher sein, jede menge neuer Spaß.

Fall Guys ist nicht anders zu beschreiben als ein riesen Community-Hit. Mehr und mehr Spieler verfallen diesem neuen Battle Royale game und der Spaß ist nicht abzustreiten. Wir freuen uns bereits auf Season 2 und werden weiterhin versuchen uns in der ersten Season die Krone zu ergattern. Wie steht es um euch? Seid ihr gespannt auf die neue Season? Wie oft konntet ihr euch bis jetzt die Krone holen? Ich selbst hoffe noch immer auf meinen ERSTEN Sieg… XD

Well, you asked for it…

This is official lore now

Remember:

• Human shown for scale

• Fall Guys are 183cm (6ft)

• This Fall Guy is happy, look into his eyes

• We can't take it back

Official Fall Guys Artwork by Senior Concept Artist:https://t.co/OgiS6WXzno pic.twitter.com/eCLJu1DBpP

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 23, 2020