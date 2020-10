Fall Guys: Höret! Die Season 2 Kostüme und Levels sind da

Fall Guys : Ultimate Knockout - Rennen (c) Mediatonic

Fall Guys macht zur Zeit alles richtig was man als Sommerüberraschung und Hype nur richtig machen kann. Das Spiel ist leicht zugänglich, Check. Es hat ein sehr hohes Suchtpotential, Check. Es ist in Fall Guys mit Season 1 und nun auch Season 2 mit witzigen Kostümen und Levels für Abwechslung im Content gesorgt, Check. Die Kostüme bieten ein tolles Reward System für Spieler die es nicht bis zur Krone schaffen, ebenfalls Check. Heute morgen wollte ich gleich die PlayStation an werfen um die neue Season für euch zu testen, doch der Patch lässt auf sich warten. Aber der Twitter Account von Fall Guys versorgt uns stetig mit Updates.

Was erwartet uns in den Fall Guys Season 2 Kostümen und Levels?

Orks, Narren, Rösser, Magier und allerlei Fantasy-Figuren waren bisher in Screenshots und nun auch in offiziellen Costume-Artworks zu sehen. Es scheint also sehr prunkvoll zu werden in Sachen Kostüme. Season 2 in Fall Guys hat einen roten Faden und dieser ist vielversprechend für zahlreiche weitere Stunden des puren Spaßes im Spiel. Aber auch mit einer Vorschau auf die Level wurden wir auf Twitter verwöhnt und ES…. SIEHT…….. GENIAL AUS!!

Thicc Bonkus is gonna Bonk you into the abyss 2 Days left until Season 2 👀 pic.twitter.com/oLOcSXYHZO — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) October 6, 2020

Höret höret ihr tapferen Streiter…

…auf ins Gefecht wollen wir uns stürzen. Um einander wohl im Kampfe zu schubsen, zu greifen und uns gegen die Tücken der Walzen und Äxte zu bewähren. Im Turnier der Recken um die goldene Krone, wollen wir uns messen. Dem Sieger winkt die güldene Krone aber ein jeder der mutig genug ist, sich den Prüfungen zu stellen, wird mit neuen Gewändern belohnt werden. Drum eilet herbei, eilet herbei! Aufdass es eine glorreiche Schlacht in Fall Guys werde! Frolocket ihr bei dieser Voraussicht? So schreibet uns eure Gedanken doch ins digitale Pergament!