Fall Guys startet auf Switch und Xbox, kostenlos für alle

Fall Guys ist jetzt "Free for all" und auch für Xbox und Switch verfügbar. - (C) Epic Games

Fall Guys gibt es jetzt auch für Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch! Gleichzeitig startet eine neue Saison mit vielen Neuerungen und vollständiger Unterstützung für Crossplay und Cross-Progression dank Epic Online Services.

Was erwartet Fall Guys-Spieler heute, wenn sie sich einloggen?

Neue Runden: Neue Spielerinnen und Spieler erwartet das Durcheinander der Hex-Rolle, der wahrscheinlich zukünftige olympische Sport Nervenkitzel von VolleyFall und halsbrecherisches Tempo auf der Schnellbahn.

Neue Spielerinnen und Spieler erwartet das Durcheinander der Hex-Rolle, der wahrscheinlich zukünftige olympische Sport Nervenkitzel von VolleyFall und halsbrecherisches Tempo auf der Schnellbahn. Neue Hindernisse: Der Explosionsball, das Springseil und die (sehr) wackeligen Böden werden bei den Kämpfen um die Krone entweder helfen oder behindern.

Der Explosionsball, das Springseil und die (sehr) wackeligen Böden werden bei den Kämpfen um die Krone entweder helfen oder behindern. Neuer Saisonpass und Währungsänderungen: Der brandneue Fall Guys Saisonpass enthält 100 Level an Kostümen, Emotes und vieles mehr. Mehr Informationen über die neue Ingame-Währung Show-Bucks und andere Änderungen im neuesten Blog zur Fall Guys Economy .

Der brandneue Saisonpass enthält 100 Level an Kostümen, Emotes und vieles mehr. Mehr Informationen über die neue Ingame-Währung Show-Bucks und andere Änderungen im neuesten Blog zur Fall Guys Economy . Neue Plattformen: Fall Guys ist jetzt auf Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4, PlayStation 5 und im Epic Games Store erhältlich. Steam wird weiterhin mit Updates für bestehende Spielerinnen und Spieler unterstützt, aber nicht mehr herunterladbar sein.

ist jetzt auf Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4, PlayStation 5 und im Epic Games Store erhältlich. Steam wird weiterhin mit Updates für bestehende Spielerinnen und Spieler unterstützt, aber nicht mehr herunterladbar sein. Legacy Pack für bestehende Spielerinnen und Spieler: Um die mehr als 40 Millionen Fans in der Community zu feiern, erhalten alle zurückkehrenden Fall Guys-Spielerinnen und Spieler, die sich zuvor in die Stolperhalle eingeloggt haben, kostenlos das Legacy Pack, das den ersten Saisonpass sowie ein Bündel kosmetischer Goodies enthält.

WERBUNG

Fall Guys für Xbox und Switch: Das sagen die Herausgeber

“Wir alle bei Mediatonic sind begeistert, dass wir mehr Spielerinnen und Spieler als je zuvor in den Stolperhalle einladen können, da Fall Guys kostenlos ist und neue Plattformen wie Nintendo Switch, Xbox und der Epic Games Store an den Start gehen. Ohne die Unterstützung unserer unglaublichen Community und alles, was wir seit 2020 gemeinsam aufgebaut haben, hätten wir das nicht geschafft. Das Team hat eine erstaunliche Roadmap mit neuen Features und Inhalten in petto und wir können es kaum erwarten, diese mit neuen und alten Spielerinnen und Spielern in dieser und zukünftigen Fall Guys-Saisons zu teilen”, sagt Paul Croft, Vizepräsident und Mitgründer von Mediatonic.

“Wir sind begeistert, dass Mediatonic Crossplay und Cross-Progression in Fall Guys einführt.”, sagt Simon Allaeys, Senior Director bei Epic Online Services. “Die Möglichkeit, sich mit Freunden zu verbinden, egal wo man spielt, ist großartig und wir könnten uns nicht mehr darauf freuen, zu sehen, wie die Bohnen mit Hilfe von Epic Online Services gemeinsam stolpern, fallen und erfolgreich sind.”

Fall Guys kann ab sofort kostenlos auf Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und im Epic Games Store gespielt werden.

Quelle: Pressemitteilung