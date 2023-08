Teenage Mutant Ninja Turtles jetzt auch in Fall Guys als Kostüme!

Fall Guys Fakten

Fall Guys und die Teenage Mutant Ninja Turtles kommen für ein unglaubliches und spaßiges In-Game-Crossover zusammen. Seit der Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2020 hat sich Fall Guys weiterentwickelt und einige großartige Zusammenarbeiten und entzückende Crossovers im Spiel hervorgebracht.

Während des Höhepunkts der COVID-19-Pandemie wurden viele Spieler mit dem Start von Fall Guys begrüßt, einem cartoonartigen und entzückenden Battle-Royale-Plattformer der im Geiste sehr an Takeshis Castle erinnert. Mit lustiger Kosmetik und überraschend anspruchsvollen Matches wurden viele Spieler, ob Gamer oder Nicht-Gamer, von dem Spiel und seinen niedlichen jellybean-ähnlichen Charakteren angezogen. Seit den frühen Tagen des Spiels hat sich Fall Guys verändert und ist mit seinem Publikum gewachsen.

Von der Einbindung eines Kreativmodus bis hin zu überraschenden Zusammenarbeiten wie dem kürzlichen Crossover mit Death Stranding – Fall Guys war für viele Spieler die erste Wahl für ein einzigartiges Battle-Royale-Erlebnis. Dieser Trend spaßiger Zusammenarbeit und Crossovers wird so schnell nicht enden, und das nächste steht bereits bevor und verspricht, episch zu werden.

They’re lean, they’re green, and they’re mean!

Leo, Mikey, Donnie and Raph are coming to the Fall Guys Store, and they’re bringing some extra cosmetics straight from the sewers 🐢 pic.twitter.com/g9vpeoret9

— Fall Guys – Creative Construction (@FallGuysGame) August 14, 2023