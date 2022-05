Fall Guys wird Free-2-Play für Switch, Xbox, PS5 und Epic Games Store

Free-2-Play: Epic Games und Mediatonic geben bekannt, dass Fall Guys am 21. Juni 2022 für alle frei zugänglich sein wird. Dieses Datum markiert auch das Debüt des Spiels auf Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S/X und im Epic Games Store – sowie eine Next-Gen-Version für PlayStation 5 – mit Crossplay und Cross-Progression, die dank der Epic Online Services auf allen Plattformen vollständig unterstützt werden.

Mit dem Start des Spiels wird auch die bisher “vollgepackteste Saison” von Fall Guys eingeführt, in der haufenweise neue Herausforderungen und Belohnungen auf neue und alte Bohnen warten, sowie wichtige Aktualisierungen des Fortschrittssystems und eine neue In-Game-Währung namens Show-Bucks.

Fall Guys wurde wie immer liebevoll vom Team von Mediatonic entwickelt und wird seinen Platz als die beste Gameshow der Welt mit einer riesigen Menge an neuen Inhalten und Updates festigen. Die Action beginnt mit Staffel 1: “Free For All” – eine neue Saison, in der die geliebten Bohnen massenhaft in einer riesigen Arena ankommen, um in neuen Events und Locations um den ultimativen Ruhm zu kämpfen.

Free 2 Play-Umstellung: Das bekommen bisherige Fall Guys-Spieler

Als Dankeschön an die weltweite Community von Fall Guys für ihre Unterstützung des Spiels seit seiner Veröffentlichung belohnt Mediatonic bestehende Spielnde mit dem Legacy Pack, das eine Reihe von ausgefallenen kosmetischen Gegenständen und den ersten kostenlosen Season Pass enthält. Der Season Pass ist eine neue, verbesserte Version des kostenlosen Fortschrittspfads des Spiels, der mit der neuen In-Game-Währung Show-Bucks gekauft werden kann. Der kostenlose Fortschrittspfad des Spiels wird zusammen mit der bestehenden Währung Kudos beibehalten.

Am 21. Juni 2022 können Spielende sich in Fall Guys stürzen und es kostenlos auf Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X und im Epic Games Store spielen.

Quelle: Pressemitteilung