Fall Guys: Switch und Xbox Version kommen bald

Fall Guys Switch © Mediatonic

Es wurde eine ganze Weile still um die Switch und Xbox Version von Fall Guys. Nun melden sich die Entwickler von Mediatonic wieder zu diesem Thema. Anscheinend sind die beiden Ports aktuell in der finalen Phase der Fertigstellung. Diese Info kam im einem Interview zu der neuen Season und dem Launch von PlayStation und PC Crossplay. Der Kampf um die goldene Krone wird bald auf allen Plattformen ausgetragen.

Advertisment

Kommt Fall Guys nun endlich auf die Switch und Xbox?

Obwohl es recht still geworden ist rund um Fall Guys, hat das Spiel nicht an Popularität verloren. Es ist weiterhin ein stark gestreamtes und auch kompetitives Game. Besonders auf Twitch hat Fall Guys weiterhin viele aktive Streamer und Zuseher. Und mit dem nun aktivierten Crossplay zwischen PlayStation und PC erreicht der Kampf um die Krone ein weiteres Level.

“Though you were previously able to form cross-platform lobbies in Custom Shows, this now means you can party-up and enjoy any of our applicable playlists in Fall Guys – from Squads, to Duos, to Main Show and beyond,”

Mediatonic hat im November erst die Season 6 von Fall Guys und einem völlig neuen Zirkus veröffentlicht. Mit neuen Plattformen, Hindernissen und den kuriosesten Leveln um sich gegenseitig in den Abgrund zu schubsen. Allerdings blieb trotzdem die Frage offen, wann den nun der Port von Fall Guys zur Nintendo Switch und zur Xbox veröffentlicht wird. Entwickler Mediatonic bestätigt nun, dass diese kurz vor der Fertigstellung stehen und wir bald damit rechnen können.