Streetfighter 6: Teenage Mutant Ninja Turtles ab Morgen im Ring!

Capcom kündigt eine unerwartete Zusammenarbeit zwischen Street Fighter 6 und dem Teenage Mutant Ninja Turtles-Franchise an. Das Kampfspiel wurde im vergangenen Juni mit viel Beifall veröffentlicht, rechtzeitig zum EVO, dem jährlichen Kampfspiel-Turnier. Die Turnierauswahl umfasste auch Spiele wie Guilty Gear Strive, Mortal Kombat 11 und Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Die Kampfspielentwickler kamen gut vorbereitet zum Turnier und kündigten eine Vielzahl neuer Spiele, DLC oder Inhalte für ihre kommenden Veröffentlichungen an. Capcom hatte auch einige Ankündigungen nach den Finals der Street Fighter 6-Pools.

Capcom nutzt die Beliebtheit von Street Fighter 6 voll aus und arbeitet mit einer Vielzahl von Spielen zusammen. Es hat bereits eine Zusammenarbeit mit Exoprimal, einem der kommenden Titel von Capcom, sowie mit PUBG: Battlegrounds, bei dem die ikonischen Kämpfer in das Battle Royale-Spiel integriert wurden. Während diese Crossovers Street Fighter-Charaktere in diese Spiele gebracht haben, wird diese Zusammenarbeit mit den Teenage Mutant Ninja Turtles es den Fans ermöglichen, als die ikonischen Ninja-Turtles auf einige Weise zu spielen.

Cowabunga! Scarf down that slice of pizza to prepare for the @TMNT x #StreetFighter6 collaboration on August 8.

🍕 Get radical gear, emotes, stamps, and more cosmetic options for your custom avatar! pic.twitter.com/V11cDOMZPk

