Fall Guys bekommt einen Sonic the Hedgehog-Skin und neue Maps

Das Sonic-Kostüm, das während eines Mediatonic- und Sega-Live- Streams enthüllt wurde, kostet in Fall Guys fünf Kronen für die Oberseite und fünf für die Unterseite, also insgesamt 10 Kronen. Immerhin handelt es sich dabei um den bisher 130. (!) Gastauftritt von Sonic in einem anderen Videospiel.

Mediatonic startete am 8. Oktober die zweite Staffel von Fall Guys und fügte dem beliebten Last-Man-Standing-Spiel Stages und Skins mit mittelalterlichem Thema hinzu. Oliver Hindle, Community Director von Fall Guys, sagte während eines Streams gestern, dass das Studio im Rahmen eines „Mid-Season“-Updates weitere neue Maps veröffentlichen wird. „Wir haben sehr bald weitere Maps“, neckte er.

Die erste Staffel von Fall Guys erhielt auch ein Update zur Saisonmitte, in dem neue Rundenvarianten eingeführt wurden. Das Hinzufügen von neuen Hindernissen, zufälligen Rotationen und viel fallendem Obst bedeutete, dass bestehende Kurse auf unterschiedliche Weise angegangen werden mussten.

Fall Guys wurde am 4. August für Steam und PS4 veröffentlicht. Die Konsolenversion steht PlayStation Plus-Mitgliedern in diesem Monat kostenlos zur Verfügung. Laut Sony handelt es sich um das am meisten heruntergeladene PS Plus-Spiel aller Zeiten. Wer mehr über das ungewöhnliche Videospiel erfahren möchte liest unser Review.