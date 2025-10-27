Sonic 4 könnte zu Sonic CD werden: Paramount plant offenbar Namensänderung für den nächsten Film

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Paramount Pictures soll laut Insider DanielRPK darüber nachdenken, den kommenden Film Sonic 4 in Sonic CD umzubenennen, als direkte Hommage an das gleichnamige Sega-Spiel, auf dem der Film basieren soll. Ob es wirklich dazu kommt, ist aber noch unklar.

Die Info stammt laut einem Beitrag auf X.com (ehemals Twitter) von fuzeryy1205, der sich auf den Patreon-Post (hinter einer Paywall) von DanielRPKs bezieht. Der bekannte Film-Insider ist für seine frühen Leaks zu Superheldenfilmen bekannt, hat aber bei Gaming-Projekten eine eher wechselhafte Trefferquote. Deshalb sollte die mögliche Umbenennung „mit einem Körnchen Salz“ gesehen werden, wie es auch im Original-Leak heißt.

Werbung

Warum „Sonic CD“ und nicht einfach Sonic 4?

Inhaltlich soll der Film stark von Sonic CD inspiriert sein, also vom Kultspiel, das 1993 auf dem Sega Mega-CD erschien. Es gilt als einer der visuell auffälligsten 2D-Sonics und führte sowohl Amy Rose als auch Metal Sonic ein: zwei Figuren, die im kommenden Film eine zentrale Rolle spielen sollen. Damit würde die Namensänderung durchaus Sinn ergeben.

Auf Reddit diskutieren Fans bereits eifrig über die mögliche Umbenennung. Viele finden den Titel Sonic CD allerdings verwirrend für ein modernes Publikum. User bulletPoint schlug scherzhaft vor, der Film solle besser Sonic: Chaos Dimensions heißen, ein Name, der Nostalgie und Action verbindet.

Fans zwischen Nostalgie und Namenschaos

Die Community ist gespalten: Einige feiern den möglichen Bezug zum Klassiker, andere befürchten, dass jüngere Zuschauer mit „CD“ nichts mehr anfangen können. Witzige Alternativvorschläge wie Sonic Blu-ray, Sonic LaserDisc oder sogar Sonic 35mm Film machten die Runde.

Werbung

Redditor SilverKry erinnert zudem daran, dass die Story rund um Metal Sonic und Chaos gut zu einem Film passen könnte, der sich nach Sonic the Hedgehog 3 noch stärker auf düstere Sci-Fi-Elemente konzentriert. Andere Fans fordern hingegen, dass Paramount lieber Sonic Heroes als Vorlage nehmen sollte.

Was steckt hinter dem Leak?

DanielRPK ist kein klassischer Gaming-Leaker. Viele seiner früheren Behauptungen zu Games – etwa zu The Last of Us Part 3 oder Kingdom Hearts 4 – stellten sich als unzutreffend heraus. Dennoch: Seine Filmquellen gelten als zuverlässig, und dass Paramount Pictures über neue Markenstrategien für die Sonic-Reihe nachdenkt, ist plausibel.

Mit „Sonic 3“ hat das Studio schließlich das Shadow-Kapitel abgeschlossen. Eine Neuausrichtung mit neuem Namen und Fokus auf Zeitreisen, Metal Sonic und Amy Rose würde zur Game-Vorlage passen und gleichzeitig frischen Wind in die Filmreihe bringen.

Ob der vierte Film tatsächlich Sonic CD heißen wird, bleibt abzuwarten. Aber eines steht fest: Paramount weiß, wie stark Nostalgie wirkt. Sollte der Titel wirklich kommen, wäre das ein klarer Wink an die Fans der 90er und ein spannendes Signal für die Zukunft des Sonic-Kinos.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

Werbung