Final Fantasy 7 Remake Part 3 und Kingdom Hearts 4 entwickeln sich planmäßig

Square Enix hat für Fans zweier seiner größten Marken positive Neuigkeiten. Creative Director Tetsuya Nomura äußerte sich im Rahmen des zweiten Jubiläums von Final Fantasy 7: Ever Crisis zu den kommenden Projekten Final Fantasy 7 Remake Part 3 und Kingdom Hearts 4. Beide Titel befinden sich demnach in einer stabilen und gut strukturierten Entwicklungsphase.

Nomura bestätigte, dass der dritte und letzte Teil des Remakes planmäßig entsteht. Auch wenn konkrete Details wie ein offizieller Titel, die unterstützten Plattformen oder ein Releasedatum weiterhin fehlen, scheint hinter den Kulissen alles nach Plan zu laufen. Die Fans können also darauf vertrauen, dass das Projekt solide voranschreitet.

Im Livestream betonte Nomura, dass die Entwicklung „wirklich sehr reibungslos“ laufe. Er räumte zugleich ein, dass viele Spieler mit einer größeren Ankündigung zum Jubiläum gerechnet hätten, da Co-Direktor Motomu Toriyama im Vorfeld Andeutungen gemacht hatte. Trotz der gestiegenen Erwartungen blieb es bei beruhigenden Worten: Das Team halte sich strikt an den Zeitplan und ein fester Veröffentlichungstermin sei intern bereits fixiert.

Während Final Fantasy VII Rebirth Anfang 2024 erschien und die Saga der Neuinterpretation des PlayStation-Klassikers weiter ausbaute, richtet sich der Blick nun auf den Abschluss der Trilogie. Mit dem dritten Teil soll die Geschichte von Cloud, Aerith, Tifa und ihren Gefährten ein modernes Finale erhalten, das die Mischung aus Nostalgie und Neuerfindung weiterführt.

Auch Kingdom Hearts 4 ist im Plan

Neben dem Remake-Projekt bestätigte Nomura auch Fortschritte bei Kingdom Hearts 4. Das Spiel wurde bereits im April 2022 angekündigt und zeigte im Mai neue Screenshots, doch konkrete Informationen bleiben weiterhin rar. Plattformen und ein Veröffentlichungszeitraum sind bislang nicht bekannt. Nomuras Worte lassen jedoch darauf schließen, dass sich die Entwicklung stabil bewegt und Fans der Reihe mit weiteren Neuigkeiten in absehbarer Zeit rechnen dürfen.

Die Kingdom-Hearts-Reihe gilt seit 2002 als eine der ungewöhnlichsten und erfolgreichsten Crossover-Marken der Videospielwelt. Mit dem vierten Teil verspricht Square Enix erneut, Disney-Charaktere und eigene Figuren in ein actionreiches Abenteuer voller Emotionen und komplexer Story-Elemente zu verweben.

Geduld gefragt, aber berechtigt

Für Fans beider Franchises bedeutet diese Zwischenmeldung vor allem eines: Geduld. Doch im Gegensatz zu früheren Projekten, bei denen Verzögerungen und Unklarheiten die Regel waren, vermittelt Square Enix aktuell ein Bild von Stabilität. Dass Nomura so offen von einem „reibungslosen“ Ablauf spricht, ist ein starkes Signal.

Wann die nächste große Informationswelle anrollt, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Die Weichen für die Zukunft von Final Fantasy 7 Remake Part 3 und Kingdom Hearts 4 sind gestellt. Spieler weltweit dürfen sich auf zwei hochkarätige Rollenspielerlebnisse freuen, die die Tradition von Square Enix fortführen und gleichzeitig neue Maßstäbe setzen sollen.

