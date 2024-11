Neues Sonic-Gerücht: Kommt ein Remake von Sonic Heroes?

Die Gerüchteküche brodelt: Insider berichten von einem neuen Sonic the Hedgehog-Spiel, das bei SEGA unter dem Codenamen „Guinness“ entwickelt wird. Dieser Name könnte auf eine Tradition bei SEGA hinweisen, intern Codenamen nach verschiedenen Biersorten zu benennen. Was sich genau hinter diesem neuen Projekt verbirgt, ist noch unklar, doch viele Fans spekulieren bereits auf ein Remake des beliebten Spiels Sonic Heroes.

Sonic Heroes wurde 2003 veröffentlicht und erfreute sich großer Beliebtheit. Es wäre nicht das erste Mal, dass Gerüchte über ein Remake dieses Titels auftauchen. Bereits im März kursierten ähnliche Spekulationen, als Insider Midori und die Plattform Universo Nintendo voraussagten, dass Sonic Heroes nach Sonic x Shadow Generations veröffentlicht werden könnte.

Der Nutzer @Jonjoeeeeeeeeee auf X/Twitter wies darauf hin, dass der Codename „Guinness“ nicht nur eine Biersorte, sondern auch auf einen Guinness-Weltrekord verweisen könnte. Sonic Heroes hält nämlich den Rekord für „die meisten spielbaren Charaktere in einem Plattform-Videospiel“. Dies könnte ein weiterer Hinweis darauf sein, dass ein Remake des Spiels in Arbeit ist.

Als Sonic Adventure 2 im Jahr 2001 herauskam, plante SEGA ursprünglich nicht, Shadow the Hedgehog als wiederkehrenden Charakter zu etablieren. Das Ende des Spiels ließ vermuten, dass Shadow tot sei. Doch die positive Resonanz der Fans veranlasste SEGA, ihn in Sonic Heroes zurückzubringen. In diesem Spiel bilden Shadow, Rouge the Bat und der Roboter E-123 Omega ein Team, was bei den Fans gut ankam.

Parallel zu den Gerüchten über ein Sonic Heroes-Remake gibt es auch Spekulationen, dass Paramount an einem Solo-Film für Shadow the Hedgehog arbeitet. Sollte dies der Fall sein, würde es für SEGA Sinn machen, ein Sonic-Spiel zu remastern oder neu aufzulegen, in dem Shadow eine zentrale Rolle spielt. Denn bereits die Trailer zu Sonic the Hedgehog 3 mit Shadow löste große Begeisterung bei den Fans aus.

Sonic Heroes ist auf modernen Plattformen bisher nicht spielbar und hat noch kein Remaster oder eine Neuveröffentlichung erhalten. Dies wäre also eine Gelegenheit für SEGA, den Klassiker wiederzubeleben. Wie bei allen Gerüchten sollten diese Informationen mit Vorsicht genossen werden. Die Glaubwürdigkeit von Ryan aus der Bronx, der den aktuellen Codename „Guinness“ enthüllte, wird von vielen Gamern in Frage gestellt, insbesondere nachdem er seinen früheren Namen Midori abgelegt hat. Trotzdem hat er in der Vergangenheit oft richtige Vorhersagen zu Sonic getroffen, wie etwa die Ankündigung von Sonic Toys Party.