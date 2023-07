SEGA könnte ältere Sonic the Hedgehog-Spiele neu rausbringen

Segas Präsident Yukio Sugino bestätigt, dass das Studio Interesse an "Neustarts und Remakes" früherer Sonic the Hedgehog-Spiele hat.

Sonic the Hedgehog: Das Maskottchen von SEGA - (C) SEGA Sammy

Sind jetzt alle im Remake-Fieber? In letzter Zeit gab es einige Remakes die angekündigt wurde. Super Mario RPG, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater oder Silent Hill 2, sind nur einige der vielen Titel, die neu aufgewärmt werden. Hat die Spielebranche nur noch Remakes, Neustarts und Wiederholungen im Sinn? Obwohl Sonic the Hedgehog-Spiele alle sehr ähnlich sind, hat es SEGA bis auf Spielesammlungen vermieden, Remakes zu veröffentlichen.

Es sieht so aus, als könnte auch SEGA auf den Remake-Zug aufspringen. In einem Interview mit Famitsu gab Sega-Präsident Yukio Sugino an, dass das Unternehmen Reboots und Remakes für mehrere klassische Serien, insbesondere für Sonic, in Betracht zieht. Dafür keine Saturn Mini-Konsole.

WERBUNG WERBUNG

Sonic the Hedgehog: Welche Remakes kommen in Frage?

Die Diskussion über Neustarts begann, als der Interviewer Samba de Amigo: Party Central erwähnte und fälschlicherweise sagte, dass es ein Neustart der Serie sei. Sugino korrigierte ihn und erklärte, dass es sich tatsächlich um einen brandneuen Eintrag in der Serie handelt. Das führte ihn zu Sonic Superstars, das er als Rückkehr zur 2D-Action beschrieb und dabei auch reboot-ähnliche Elemente einfließen lassen möchte.

Sugino betonte, dass Sega die Entscheidung für Neustarts und Remakes von Spielen abhängig machen wird, um die beste Herangehensweise für jede Spielmarke zu finden. Er erwähnte ausdrücklich Sonic und bestätigte, dass das japanische Videospiele-Unternehmen über Neustarts und Remakes der früheren Sonic-Spiele nachdenkt.

Kommt Sonic Adventure zurück?

Sonic-Fans haben sich schon seit langem ein Remake von Sonic Adventure gewünscht, und es scheint eine naheliegende Wahl zu sein. Natürlich gibt es einige 3D-Spiele von Sonic, die neu aufgelegt werden könnten. Darunter Sonic Heroes (2003), Sonic Unleashed (2008) oder Sonic Colors (2010).

Könnte ich es mir aussuchen, wäre es natürlich Sonic Adventure. Der erste 3D-Eintrag in der Sonic-Reihe war für die Sega Dreamcast zu seiner Zeit revolutionär. Es führte neue Charaktere ein und bot eine Mischung aus schnellem Plattform-Gameplay und Action-Adventure-Elementen. Sega könnte das Spiel mit Elementen aus Sonic Adventure 2 erweitern. So könnten wir auch als Shadow Sonic herumlaufen oder den einzigartigen Soundtrack von damals wieder hören.