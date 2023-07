Super Mario RPG: Original Co-Director nicht am Remake beteiligt

Chihiro Fujioka, Co-Director des ursprünglichen "Super Mario RPG", ist nicht am Remake beteiligt, freut sich jedoch darauf, es zu spielen.

In Nintendos Direct-Präsentation des letzten Monats überraschte das Unternehmen viele Menschen mit der Ankündigung eines Remakes von Super Mario RPG (außer DailyGame-Leser). Seit der Enthüllung sind neue Details zum Spiel bekannt geworden – darunter, ob die Kernmitglieder des ursprünglichen SNES-Entwicklungsteams auch an der Entwicklung des Remakes beteiligt sind.

Eine Person, die nicht am Remake beteiligt ist, ist der 63-jährige Videospielkomponist, Regisseur und Storywriter Chihiro Fujioka, der “Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars” (1996, SNES) mitkoordinierte. In einer Twitter-Frage gab Fujioka bekannt, dass er “nicht am Remake beteiligt” ist.

Super Mario RPG-Remake: Co-Director des Originalspiels wusste nichts davon

Er wurde anscheinend von der Ankündigung “sehr überrascht”, was darauf hindeutet, dass er möglicherweise vorher nichts von der Entwicklung des Remakes wusste. Dennoch zeigte er sich erfreut über die Enthüllung und freut sich auf den Launch des Spiels später in diesem Jahr.

Ein anderer Mitarbeiter des Originalspiels, der für das Remake zurückkehren wird, ist die Komponistin Yoko Shimomura. Sie bestätigte kürzlich, dass sie für das kommende Spiel wieder die gleiche Rolle übernehmen wird.

Was solltest du über das Spiel wissen?

Im Super Mario RPG-Remake geht es um eine überarbeitete Version des beliebten Spiels “Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars”. Das Originalspiel wurde 1996 für das Super Nintendo Entertainment System (SNES) veröffentlicht und kombinierte Elemente aus Rollenspielen mit dem bekannten Mario-Franchise.

Das Remake bietet eine neu gestaltete Grafik, überarbeitete Spielmechaniken und möglicherweise zusätzliche Inhalte. Spieler werden erneut in die Welt von Mario und seinen Freunden eintauchen, um das Pilz-Königreich vor der Bedrohung durch den fiesen Smithy zu retten. Auf ihrer Reise werden sie verschiedene Orte erkunden, Rätsel lösen, mit Charakteren interagieren und rundenbasierte Kämpfe gegen Feinde bestreiten.

Das Originalspiel war bekannt für seinen charmanten Humor, die Vielfalt der spielbaren Charaktere und das einzigartige Kampfsystem. Es kombinierte Plattforming-Elemente mit RPG-Elementen und bot eine fesselnde Geschichte, die die Spieler in die Mario-Welt eintauchen ließ.

Das Super Mario RPG Remake soll am 17. November 2023 für die Nintendo Switch veröffentlicht werden.