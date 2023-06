Neues 2D-Super Mario-Spiel in Entwicklung: Insider verrät Details

Nintendo Switch Fakten

Die Gerüchteküche brodelt: Vieles deutet darauf hin, dass Nintendo in Kürze ein Nintendo Direct-Event abhalten wird. Insider Jeff Grubb deutete kürzlich an, dass nächsten Monat eine Show stattfinden könnte. Doch nun gibt es Hinweise aus Nintendo Japan, dass es schon früher passieren könnte. Mit dem Wissen, dass ein Nintendo Direct-Event wahrscheinlich ist, kommen Insider aus der Deckung und teilen ihre Vermutungen über mögliche Enthüllungen.

Einer dieser Insider ist der Twitter-Account mit dem Namen “Pyoro”, der behauptet, dass ein neues 2D Super Mario-Spiel in Entwicklung ist.

Der Twitter-Beitrag ist jedoch etwas “wunderlich”. Zum einen gibt es keine zuverlässigen Quellen, die benannt werden. Die Information ist also mit Vorsicht zu genießen. Warum man dem Leak trotzdem Beachtung schenken sollte? Pyoro hat kürzlich die Existenz von Sonic Superstars vorhergesagt, genauso wie die Ankündigung von Everybody 1-2-Switch.

Dank der vorherigen Vorhersagen ist der Leaker durchaus glaubwürdig, obwohl der gesamte Account seit März 2021 “nur” 19 Tweets abgesetzt hat – etwas wenig für “bekannte Insider”. Natürlich ist es auch möglich, dass der Account zufällige Vorhersagen gemacht hat und dann wiederum jene gelöscht, die nicht zugetroffen haben. Die Genauigkeit der Vorhersage von Everybody 1-2-Switch und Sonic Superstars macht Pyoro jedoch interessant, trotz der Zweifel.

In case you were 𝓦𝓞𝓝𝓓𝓔𝓡ing what games will be announced in this week’s #NintendoDirect:

– A new 2D #SuperMarioBros

– Remake of a SNES classic

— Pyoro (@Pyoro_ND) June 19, 2023