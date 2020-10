Fall Guys: Medieval Knockout Season 2 ist gestartet

Heute Morgen erst hatte ich von Artworks und Trailern berichtet zu Fall Guys Season 2 und angemerkt dass alles sehr „mittelalterlich“ aussieht. Nun ist es offiziell, die Season 2 von Fall Guys steht tatsächlich unter dem Motto MEDIEVAL KNOCKOUT. Schon an der Musik ist zu hören dass die bekannte Hintergrund-Melodie nun begleitet wird von Fanfaren und gespielt wird auf einer Tin-Whistle wie in irischer Volksmusik. Der Flair von Fantasy und Mittelalter ist deutlich zu spüren.

Thicc Bonkus is gonna Bonk you into the abyss

Nachdem das Update für Season 2 heute Morgen noch nicht zum Download stand, beschäftigte ich mich mit anderen Dingen bis es endlich so weit war. Ich bekam die Benachrichtigung dann am Nachmittag, dass das neue Update installiert sei und startete umgehend das Spiel. Ich konnte mich gleich mal Umsehen. Es hat sich einiges getan in Fall Guys: Medieval Knockout. Neue Personalisierungen mit einem eigenen Namens Banner und auch ein neuer Show-Mode. In diesem kann man entscheiden ob man die Haupt-Show spielen möchte, ergo Fall Guys wie bisher. Oder ob man einen reinen Spießrutenlauf machen will. Bei diesem beschränkt sich wohl die Auswahl der gespielten Matches nur auf die Rennen ins Ziel. Für Spieler welche die Team-Events und Ausdauer Matches nicht mögen, eindeutig eine Bereicherung im Spiel!

Ein Bug aber hat sich eingeschlichen der nun vielen Spielern zu schaffen macht. Wenn man, so wie ich, umgehend das Spiel startete, konnte man zwar durchaus einiges an neuem Content und Optionen sehen, jedoch zeigte es noch immer den Verlauf der Season 1 an. Ebenso war der Shop noch voll mit den Items von gestern. Ein Timer lief im Season Menü ab und hatte noch 8 Minuten ehe wohl die nächste Saison wirklich startete. Der Countdown lief… 10… 9… 3… 2… 1… TADAA!! Die neue Season war da und ich konnte einen Blick auf die grandiosen Kostüme und Boni werfen. Mit viel liebe fürs Detail und toller Optik spornen diese eindeutig an dieses mal intensiver zu leveln. Einzig der Shop wollte nicht laden. Also dachte ich, ich starte mal das Spiel neu. Was dazu führte dass ich mich nun nicht mehr einloggen kann. War man vor Ablauf des Countdowns im Spiel, verursachte dies einen Bug der nun viele Spieler plagt indem sie nicht einloggen können. Aber Mediatonic ist bereits dran.

We are uploading a fix that should sort out the issue with some accounts being locked out of the game with "Login Failed" messages

We'll tweet about it as soon as Season 2 is ready for you all lol

We know you're just hyped to play it, I've secretly been trying to log in too 😂 pic.twitter.com/HYC34H8K6c

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) October 8, 2020