Ubisoft entschuldigt sich bei Twitter-Nörglern

Es vergeht mittlerweile irgendwie fast kein Release, kein Projekt oder Agenda dass nicht auch eine Welle an Twitter-Nörglern daraus ein „#Gate“ machen. Sie finden immer einen Grund um auf die Barrikaden zu gehen. Sie beschweren sich, sind empört und das meist nur des Empörens halber, sehr selten weil es tatsächlich Grund für die Empörung gibt. Jetzt hat es Ubisoft erwischt und den neuesten Game Titel Assassin’s Creed: Valhalla. Um den negativen Tweets entgegen zu wirken, hat Ubisoft sich nun entschuldigt und verspricht mit dem nächsten Update Besserung.

Aber was war der Grund das Ubisoft sich entschuldigt hat?

Die Twitterschaft hat entschieden, Ubisoft ist in Assassin’s Creed: Valhalla eindeutig diskriminierend gegenüber Brandopfern. Denn in einem Part des Spiels heißt es „Was wenn die Leute sehen wie missgebildet sie ist?“ und die Rede ist von einer Figur aus dem Spiel die Brandverletzungen im Gesicht hat. Nun ist unklar wer genau den Stein ins Rollen brachte, jedoch ist sehr leicht ersichtlich dass es sich bei den empörten Tweets nicht um Brandopfer handelt, sondern in der absoluten Mehrheit nur jene sich beschweren die einfach auf den Korrektheits-Zug mit aufspringen wollen. Ist aber Valhalla an dieser stelle tatsächlich diskriminierend? Ist es gerechtfertigt dass Ubisoft sich entschuldigt hat und sogar bereits versprochen hat, diesen Satz im nächsten Update zu verändern oder gar zu streichen!?

Also wenn ihr mich fragt… eindeutig NEIN! Hier kuscht ein Studio mal wieder vor den wütenden Twitter Trollen. Mal abgesehen davon, dass es vor jedem Spiel heißt „Dieses fiktive Werk wurde geschaffen um als Videospiel zu unterhalten. An diesem Game haben Menschen verschiedenster Kulturen, Herkünfte und Religionen zusammengearbeitet.“ (nicht der genaue Wortlaut aber ungefähr) um jedem Spieler klar zu machen, dass dieses Spiel nicht die Meinungen der Entwickler widerspiegelt, sondern einfach nur ein verdammt gutes und realistisches Videospiel sein soll. Und was glauben diese Twitter Knallköpfe eigentlich wie es wohl zu damaligen (im Game historisch möglichst akkurat dargestellten) Zeiten zuging? Da war das höchste Maß an Political Correctness, dass du nicht enthauptet wurdest dafür dass dein Lehnsherr dein Gesicht nicht mochte.

Social Media als Nörgelboard

Mir kommt es langsam vor als würden sehr viele (zum Glück nicht Alle) Social Media Nutzer, ihre Plattformen nur noch nutzen um zu Nörgeln. Um in irgendeiner Weise Macht auszuüben auf Unternehmen und Personen des öffentlichen Interesses. Um eine eigene, meist fragwürdige, Agenda durchzuboxen… Hauptsache das Gebrüll ist laut genug. Und in diesem Falle, wo Ubisoft sich nicht nur entschuldigt sondern bereit ist ihr Werk abzuändern, sehen wir mal wieder die Auswirkungen solcher Aktionen. Versteht mich nicht falsch, hätte es eine Beschwerde gegeben seitens Brandopfern die das Game spielen oder wäre diese Szene im Spiel genutzt worden um die reale Lage von Brandopfern zu diskreditieren, so wäre ich auch der Meinung dass dies fehl am Platz ist. Aber das hier ist wirklich beschweren nur des Beschwerens willen.