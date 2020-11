Fortnite: Epic Games und Disney erweitern ihre Zusammenarbeit via Disney+

Fortnite: V-Bucks sind die interne Spielwährung. (C) Epic Games

Cary, North Carolina, USA – Epic gibt ein ganz besonderes Angebot für Fortnite-Spieler bekannt. Vom 11. November bis zum 31. Dezember 2020 können alle Fortnite-Spieler, die mindestens 18 Jahre alt sind, einen Kauf in Fortnite mit echtem Geld tätigen und kein aktives Abonnement von Disney+ haben, bis zu zwei Monate Disney+ in den teilnehmenden Ländern in Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland erhalten, in denen Disney+ verfügbar ist. Mit dieser neuesten Ankündigung wird die seit langem bestehende Kooperation zwischen Epic Games und Disney fortgesetzt und der Weg für eine zukünftige, spannende Zusammenarbeit und Crossovers geebnet.

Was kann ich auf Disney+ sehen?

Disney+ ist nicht nur die Heimatbasis für Disney, Marvel, Pixar, Star Wars und National Geographic, sondern umfasst auch die „Die Simpsons“-Bibliothek, „Hamilton“ und mehr. In der neuesten Saison von Fortnite werden die Geschichte, die Legenden, die Helden und die Bösewichte von Marvel – einschließlich Iron Man, Groot und weiteren – in das beliebte Spiel von Epic integriert, das von mehr als 350 Millionen Spielern weltweit gespielt wird.

„Wir sind immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, unseren Fortnite-Spielern mehr Inhalte zu bieten, ob durch Gameplay oder andere Arten von Entertainment“, betonte Adam Sussman, Präsident von Epic Games. „Durch den Ausbau unserer Zusammenarbeit mit Disney können wir dieses Vorhaben noch weiter vorantreiben – und zwar mit der immer größer werdenden Streaming-Plattform von Disney, auf der auch gerade erst die 2. Staffel von The Mandalorian gestartet ist.“ „Nach all den Jahren der starken Bindung zwischen Disney und Epic freuen wir uns, unser Angebot durch die neue Aktion zwischen Fortnite und Disney+ zu erweitern“, sagte Michael Paull, Präsident von Disney+. „Disney+ feiert demnächst seinen 1. Jahrestag und wir freuen uns sehr, dass wir diesen Anlass gebührend feiern können, indem wir den passionierten Fortnite-Fans das unglaubliche Zuschauererlebnis und die famosen Inhalte von Disney+ näherbringen können.“

Kostenlos Disney+ sehen als Fortnite-Spieler! Wie funktioniert es?

Spieler können sich das Angebot zwischen Disney+ und Fortnite sichern, indem sie nach einem Kauf mit echtem Geld in Fortnite die Webseite zum Einlösen aufrufen.

Um die Aktion wahrnehmen zu können, müssen zulässige, neue Abonnenten von Disney+ einen Disney+ Account einrichten.

Die Aktion wird automatisch in ein Abonnement von Disney+ umgewandelt.