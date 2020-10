PlayStation 5: So sieht eine PS5 von „innen“ aus – Alle Details

Sony PlayStation 5 und der DualSense-Controller (PS5) - (C) Sony

Sony enthüllt Woche für Woche mehr über das Innenleben der PS5, da der Release-Termin der Konsole der nächsten Generation am 19. November (12. November in Nordamerika, Australien, Japan und Südkorea) immer näher rückt. Nun enthüllte Sony eine wörtliche Interpretation des Innenlebens der PlayStation 5. In einem langen neuen Video führt Sony einen offiziellen Abriss der PS5 durch. Yasuhiro Ootori von Sony, Vice President der Hardware Design Division der Mechanical Design Dept., führt potenzielle PS5-Käufer in das Innenleben der bisher leistungsstärksten PlayStation-Konsole ein.

Das Video beginnt mit Ootori, in dem alle Teile der PS5 erklärt werden, die Benutzer direkt sehen oder mit denen sie interagieren, während sie die Konsole verwenden. Dazu gehören die Anschlüsse der PS5, zu denen ein USB-Typ-C-Anschluss und ein USB-Typ-A-Anschluss an der Vorderseite der Konsole gehören, sowie zwei USB 3.0-Anschlüsse, ein Ethernet-Anschluss, ein HDMI 2.1-Ausgangsanschluss und die Stromversorgung der PS5. Ootori weist auch auf die Lüfter der PS5 hin, die sowohl die Vorder- als auch die Rückseite der Konsole auskleiden, und zeigt den potenziellen Spielern, wie der Ständer der PS5 sowohl vertikal als auch horizontal funktioniert.

Fakten zur PlayStation 5:

Name: PlayStation 5 (PS5) Hersteller: Sony Interactive Entertainment (SIE) Typ: Stationäre Spielekonsole Generation: 9. Konsolen-Generation Speichermedium: Blu-ray Release-Datum: 19. November 2020 Preis: 499 Euro (Standard)

399 Euro (Digital Edition)

Im nächsten Abschnitt macht Ootori etwas besonders Interessantes und Überraschendes. Mit etwas leichtem Druck löst der Sony-Mann die weiße Seitenverkleidung der Konsole von der PS5. Einige PlayStation-Fans spekulieren, dass benutzerdefinierte PS5-Seitenteile möglich wären. Wenn diese Panels ausgeschaltet sind, zeigt man eine M.2-Schnittstelle an, die mit einem Schraubendreher für eine mögliche Speichererweiterung zugänglich ist.

Es sei aber gesagt: macht man das selbst, verliert man möglicherweise die Garantie auf die Sony-Konsole.

Es beginnt mit vielen Schraubenentfernungen, aufgeklebten Plastikstücken, die abgezogen werden, und so weiter. Zuerst kommt der Ansauglüfter der PS5, der Luft in die Konsole einleitet, um einen ordnungsgemäßen Luftkreislauf in der gesamten Hardware aufrechtzuerhalten. Als nächstes wird das Ultra HD Blu-ray-Laufwerk der PS5 entfernt, das anscheinend speziell entwickelt wurde, um Vibrationen und Laufwerksgeräusche während der Verwendung einer Disc zu minimieren. Dann kommen die Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.1 Antennen, die von der Hauptplatine der PS5 abbrechen.

Unter einer letzten Schicht Metallabschirmung sowie einigen zusätzlichen Drähten und Platten befindet sich die Hauptplatine der PS5. Ootori macht auf die AMD Ryzen Zen 2-CPU und die AMD Radeon RDNA 2-GPU der PlayStation 5 in der Mitte des Boards aufmerksam. Der Systemspeicher der PS5 besteht aus 8 Sticks GDDR6-RAM mit insgesamt 16 GB, die direkt auf der Platine installiert sind und die CPU / GPU umgeben. Die 825 GB SSD der Konsole wird auch direkt auf dieser Hauptplatine mit einem SSD-Controller installiert, der die Datenübertragung sehr schnell machen wird.

Bestätigt! PS5 verwendet flüssiges Metall als Schnittstellenmaterial

Ootori beschreibt dann einige der Kühlfunktionen der PS5. Insbesondere verwendet die PS5 flüssiges Metall anstelle von Wärmeleitpaste als thermisches Schnittstellenmaterial des Hauptchips. Dies ist einigermaßen cooler als der Standard, aber auch teurer und für PC-Enthusiasten oft zu schwierig selbst umzusetzen. Schließlich gibt es noch einen sehr großen Kühlkörper, der so geformt ist, dass er der einzigartigen Form der PS5 entspricht. Die PS5 verwendet keine Dampfkammer, aber der Kühlkörper bietet eine ähnliche Kühlleistung.

Mit den vor ihm liegenden Teilen der PS5 scheint der Sony-Mann ziemlich stolz auf das Puzzle zu sein, das nach seiner Zusammenstellung die Konsole der nächsten Generation von Sony sein wird.

Die PS5 wird am 19. November 2020 veröffentlicht. Kennt ihr schon die größten Unterschiede zur PlayStation 4?