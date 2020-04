Das PlayStation 5-Konsolenkonzept entspricht dem DualSense-Controller-Design (Fan-Art)

PS5 Fankonzept

Vor ein paar Tagen hat Sony überraschenderweise den Controller seiner Konsole der nächsten Generation, die PlayStation 5, vorgestellt. Das Unternehmen gab bekannt, dass der Controller vom DualShock-Branding abweichen und stattdessen DualSense heißen wird. Abgesehen von den vielen Funktionen des DualSense wie haptischem Feedback und adaptiven Triggern ähnelt sein Design dem DualShock 4, abgesehen von geringfügigen Änderungen und einem zweifarbigen Farbschema.

Jetzt, da die Spieler bereits eine Vorstellung davon haben, wie der neue Controller aussehen würde, fragen sich viele immer noch über das Design der eigentlichen Konsole. Obwohl die PlayStation 5 letztes Jahr vorgestellt wurde, ist Sony immer noch sehr gespannt darauf, das Design seiner Konsole der nächsten Generation zu präsentieren. Zum Glück haben einige Kreative ihre eigenen Konzepte für das Design der PS5 entwickelt, um PS-Fans eine Vorstellung davon zu geben, wie die Konsole aussehen könnte.

Fankonzept: So sieht die PlayStation 5 aus

Eine Reihe von Konzeptbildern, die von Giuseppe Spinelli (Snoreyn) erstellt und entworfen wurden und an LetsGoDigital lizenziert wurden, zeigten ein mögliches Design der PlayStation 5, das vom Erscheinungsbild des DualSense inspiriert ist. Der Künstler fertigte zwei Versionen des Konzeptdesigns an, in denen die Konsole entweder in Schwarz oder Weiß präsentiert wurde. Ähnlich wie der Controller verfügt die Konsole über einen Lichtbalken, der zum modernen und eleganten Erscheinungsbild des DualSense passt.

Darüber hinaus ähnelt das Layout der Vorderseite der Konsole auffallend dem der PlayStation 4, in der sich das Laufwerk und die USB-Anschlüsse befinden. Alle anderen Eingänge wie HDMI, Ethernet und viele andere befinden sich auf der Rückseite. Im Konzeptbild scheint die Konsole ähnlich wie die PS4 entweder vertikal oder horizontal stehen zu können. Obwohl das von Snoreyn erstellte Konzeptdesign inoffiziell ist, ist es nicht unwahrscheinlich, dass das tatsächliche Design der PS5 ähnlich aussieht. Der Designer Snoreyns hat sich vom offiziellen Design des DualSense inspirieren lassen, das wahrscheinlich der PS5-Konsole entspricht.

Wann sehen wir das offizielle Design der PS5 von Sony?

Derzeit ist noch nicht bekannt, wann Sony die PlayStation 5 selbst vorstellen will. Sony hält am Termin für Dezember 2020 fest, trotz Covid-19-Pandemie. Über den Preis wird auch noch viel spekuliert. Ein dänischer Händler verlangt schon einmal über 1000 Euro für die neue Sony-Konsole, bevor das Unternehmen einen Unverbindlichen Empfehlungspreis ausgegeben hat.

Bildquelle: LetsGoDigital