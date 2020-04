Ihr wartet noch auf GTA 6? Holt euch lieber “Saints Row: The Third – Remastered” im Mai

Saints Row The Third Remastered

Die ganze Welt, jedes Schundblatt dieser Welt, wartet auf den Release von GTA 6. Analysten, Leaker, Gerüchte-Schreiber und sogar ein Steuerbericht aus Großbritannien, alle haben uns die Entwicklung von Grand Theft Auto 6 vorausgesagt oder sogar bestätigt. Doch was hilft das alles, wenn wir nur mehr die Felgen unseres schicken Rennwagens in GTA Online polieren. Leute, wartet nicht, spielt lieber Saints Row: The Third.

Ein Remastered eines der besten Open-World-Spiele dieser Zeit ist im Anmarsch: “Saints Row: The Third – Remastered“. Weltklasse! Das Spiel ist eine umfassende grafische Überarbeitung. Insgesamt wurden rund 4.000 Assets überarbeitet. Dabei hat Sperasoft, ein Support-Studio, das unter anderem bei The Outer Worlds und Assassins Creed Odyssey mitgearbeitet hat, ganze Arbeit geleistet. Es wurden Waffen umgebaut, Autos neu gestaltet und ein “großer Teil der Stadt” mit neuen Texturen überzogen. Es gibt eine verbesserte Beleuchtung, die der Trailer auch schön hervorhebt, indem er Original und Remastered vergleicht. Steelport, die Stadt von Saints Row: The Third, sieht so schick wie nie aus.

Das Remastered-Paket bietet auch ordentlich Inhalt, für wenig Geld. Es gibt alle Original-DLCs, alle wichtigen Story-Add-Ons und neue Missionen, sowie eine absurd hohe Anzahl an Skins.

Saints Row: The Third Remastered erscheint voraussichtlich am 22. Mai. Am Ende des Trailers sieht man das Epic Store-Logo. Die originale Steam-Version kostet 14,99, das Remasteres kostet im Vorverkauf im Epic Games Store 39,99 Euro. Es gibt noch keine PC-Anforderungen für die Remastered-Version.

Das ursprüngliche Spiel erschien im November 2011 für PC, PlayStation 3 und Xbox 360. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch erfolgte im Mai 2019. Saints Row 5 soll 2020, also heuer, angekündigt werden.