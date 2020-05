Assassin’s Creed Valhalla: Große Veränderungen an der Ausrüstung

Montreal, Kanada – Assassin’s Creed Valhalla hat sich langsam aber sicher zu einem der am meisten erwarteten Spiele dieses Jahres entwickelt. Obwohl dieses Spiel von der Gaming-Community für Aufregung gesorgt hat, sind noch viele Details bezüglich des bevorstehenden Titels unbekannt. Der Narrative Director des Spiels, Darby McDevitt, hat jedoch enthüllt, wie Outfits und Ausrüstung im kommenden Action-Rollenspiel von Ubisoft funktionieren.

Wenn es eine Sache gibt, die von Assassin’s Creed gesagt werden kann, dann ist es, dass es sich um eine Serie mit Gameplay handelt, die im Laufe der Geschichte mehrere Änderungen erfahren hat. Dies ist sinnvoll, wenn man bedenkt, wie jedes Spiel in der Serie zu einem anderen Zeitpunkt in der Geschichte stattfindet und sich um eine andere Kultur dreht. Nicht alle diese Änderungen wurden von den Fans gut aufgenommen, aber bei jedem weiteren Spiel gibt es immer die Möglichkeit, sich zu verbessern.

Eine der Kernmechanismen von Assassins Creed Origins war die Verwendung eines zufälligen Beutesystems, das die Spieler dazu zwang, verschiedene Teile des Spiels zu durchlaufen, um die richtige Rüstung oder Ausrüstung zu erhalten. Dies scheint bei Assassin’s Creed Valhalla nicht der Fall zu sein. Laut Darby McDevitt, dem Narrative Director des Spiels, können Ausrüstung und Outfits im Laufe der Zeit verbessert werden, was Assassins Creed Syndicate nicht allzu unähnlich ist.

Es ist klar, dass die Entwickler sich von der Level-schleifenden Open-World-Rollenspiel-Ästhetik der neueren Titel entfernen möchten. Allerdings scheint es, als würde Valhalla auf die Spielmechanik zurückgreifen, die in früheren Titeln der Spielserie vorgestellt wurden.

Es ist noch zu früh, um zu sagen, was für ein Spiel Assassin’s Creed Valhalla letztendlich sein wird. Da nur zeitweise Details von den Entwicklern erwähnt werden, ist unklar, was die Spieler wirklich erwarten können. Hoffentlich erkennen die Entwickler aus dieser neuen Erfahrung , was die Fans wollen und was nicht.

Wars will rage. Kingdoms will fall. This is the age of the Vikings. Assassin’s Creed Valhalla will be available Holiday 2020.

