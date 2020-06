Assassin’s Creed Valhalla: Synchronsprecher spricht über große Veränderungen in der Serie

Assassin's Creed Valhalla erscheint Ende 2020 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X - (C) Ubisoft

Assassin’s Creed Valhalla könnte eine große Änderung an der bewährten Formel des Franchise vornehmen. Der männliche Eivor-Synchronsprecher Magnus Bruun trat kürzlich in einer dänischen Talkshow auf, in der er über das bevorstehende Spiel diskutierte, und deutete auch an, dass es eine große Abweichung von den Seriennormen geben könnte.

Ab wird man in AC Valhalla ein Assassine?

In der überwiegenden Mehrheit der Assassin’s Creed-Spiele beginnen die Spieler das Game damit, dass sie entweder bereits Teil der Assassins sind oder sich ihnen irgendwann in den frühen Missionen anschließen. Bruuns Kommentare ließen es jedoch so klingen, als ob dies in Assassin’s Creed Valhalla anders sein könnte. Im Gespräch mit dem Moderator der Talkshow sagte Bruun:

„[…] und dahinter steckt diese fiktive Geschichte, in der man als Spieler erlebt, dass es zwei geheime Glaubensbekenntnisse gibt, Geheimbünde, die Tempelritter und die Assassinen. Ab wann man ein Assassine wird möchte ich an dieser Stelle nichts sagen, um den Spielern nicht die Erfahrung zu verderben.“

Basierend auf der Art und Weise, wie Bruun diese Aussage aufgestellt hat, scheint es darauf hinzudeuten, dass es etwas anderes geben wird, wenn Eivor sich den Assassinen anschließt. Es ist jedoch möglich, dass die Fans diese Aussage nur ein bisschen zu sehr betrachten. Wir wissen bereits, dass Eivor schon früh in Assassin’s Creed Valhalla auf ein Mitglied der Assassinen trifft und die versteckte Klinge bekommt. Es ist also nicht schwer anzunehmen, dass er irgendwann zu Beginn der Geschichte wie üblich Teil des Ordens wird.

Welche Änderungen wird es in Assassin’s Creed Valhalla noch geben?

Wenn sich die Assassin’s Creed– Story-Formel in Valhalla ändert, ist dies nicht die einzige Änderung, die das Spiel dem Franchise vorstellt. Zum Beispiel wird Assassins Creed Valhalla nicht so mürrisch sein wie Assassins Creed Odyssey, sondern sich auf einen Fähigkeitsbaum konzentrieren, anstatt einfach aufzusteigen, um stärker zu werden. Das Spiel wird sich auch auf Eivors Siedlung konzentrieren, viel mehr als wenn Siedlungen in Assassins Creed 4: Black Flag zu sehen waren.

Es ist möglich, dass Fans nächsten Monat mehr über die Änderungen von Assassins Creed Valhalla erfahren. Ubisofts E3 2020-Ersatz, Ubisoft Forward, wird voraussichtlich am 12. Juli stattfinden. Die Veranstaltung wird die größten kommenden Spiele des Unternehmens zeigen. Valhalla ist garantiert dabei. Hoffentlich wird Ubisoft Forward die Veröffentlichung des Release-Termin zusammen mit einigen neuen Gameplay-Filmmaterialien und Story-Details zeigen.

Assassin’s Creed Valhalla startet diesen Herbst für PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One und Xbox Series X.