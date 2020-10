Assassin’s Creed: Valhalla – Die Welt (Preview)

Assassin’s Creed Valhalla - (C) Ubisoft

Ubisoft gibt mehr und mehr Informationen bekannt zu dem kommenden neuen Titel der Assassin’s Creed Serie. Valhalla. Bevor das Game erscheint, wollen wir mit euch die Infos teilen die wir bisher haben. Es folgt also ein Preview zu den Kern-Themen von AC : Valhalla und beginnen wollen wir mit der Welt. Die Open World, die Möglichkeiten sich fortzubewegen und was uns bei der Erkundung erwartet. Zum Gameplay und Handling dieser Dinge, kommen wir dann natürlich in einem ausführlichen Review, sobald ich das Game habe. Weitere Previews zum Kampfsystem aber auch den Besonderheiten von Valhalla folgen noch.

Die offene Welt von Assassin’s Creed Valhalla

Die Open World umfasst hier den südlichen Teil Englands. Genau genommen die vier wichtigsten Königreiche zu Zeiten als die Wikinger an ihren Küsten landeten. Wessex, North Umbria, Mercia und East Anglia. Aus ersten Gameplay Demos und Vorschau-Videos ist zu sehen, dass diese Gebiete zwar im selben Land liegen, jedoch alle einen eigenen Stil und Charme besitzen der sie auszeichnet. Von idyllischen kleinen Dörfern, zerklüfteten Ruinen, über weite Täler und sogar die Hänge mancher Berge können wir uns frei bewegen. Es scheint aus den Videos auch bestätigt dass man zurück nach Norwegen reisen kann um die verschneite Heimat zu besuchen. Auf Twitter wurden nun sogar mythologische Orte wie Asgard und Jotunheim angekündigt. Es könnte sein dass Valhalla uns die größte bisherige Welt zu erkunden liefert.

In #AssassinsCreedValhalla, with the help of Valka, the Seer, leap beyond reality in to the mythological worlds of Asgard and Jotunheim ⚔️ pic.twitter.com/lcAGfJhsBw — Ubisoft Nordic (@ubisoftnordic) October 13, 2020

Assassin’s Creed: Valhallas Welt hat nicht Fläche sondern Tiefe

Im reinen Flächen-Vergleich mag es zwar erscheinen, dass hier eine kleiner Map ins Spiel kommt. So wissen wir von diversen Berichten aber auch bestätigten Infos durch Ubisoft Developer, dass die detaillierte Erkundung der Welt uns Stundenlang beschäftigen kann. Über- aber auch Unterirdisch ist mehr als das Auge preisgibt. Es wurden breitflächig nicht nur Items versteckt die hinter verschlossenen Türen warten. Nein. Die Zugänge zu Schatzkammern wurden bewusst gut versteckt um Spieler herauszufordern sich damit zu beschäftigen. Wie kommt man nun da rein? Was übersieht man? Kann ich eventuell das Schloss mit einem gezielten Pfeil durch ein Fenster knacken? In Assassin’s Creed: Valhalla und der Welt in der wir uns bewegen, sind erstmals Loot und Waffen richtig gut versteckt (heißt es seitens Ubisoft und erster Demos) Wer also besseres Gear finden will, muss sich darauf einlassen dass das nicht leicht wird.

Krieger, Reisende und Siedler

Bereits mehrfach angekündigt und bestätigt ist die Wesentliche Rolle die in der Welt von Assassin’s Creed : Valhalla von der eigenen Siedlung eingenommen wird. Die Wikinger sind gekommen um neue Länder zu entdecken, zu kämpfen, zu plündern aber auch diese neuen Länder zu besiedeln. Will man sich aber seiner Siedlung entsprechend annehmen, will man wachsen und neue Dinge ausbauen, kommt man wiederum um die Suche nach verborgenen Schätzen nicht umher. Sollte man das eigene Dorf vernachlässigen und nicht entsprechend ausbauen, könnte der Mangel an einer eigenen Schiffswerft bedeuten dass wir unser Schiff, unser wichtigstes Fortbewegungsmittel, nicht ausbauen können. Und diese Schwäche können wir uns in Feindesland nicht erlauben. Zumal die Reisen durch das Land neben Laufen und dem Pferd (welches trainierbar ist), mit unserem Schiff über die Flüsse wohl am schnellsten gehen wird.

Assassin’s Creed: Valhalla eine Welt die erobert werden soll

Ubisoft macht derzeit Vieles richtig. Sie machen uns Gamer neugierig auf dieses neue Konzept und die Kultur der Wikinger. Es juckt uns bereits in den Fingern von den Booten zu springen und einen Außenposten am Flussufer zu überfallen. Wir wollen England erkunden und entscheiden welches Dorf wir plündern und in welchem wir vielleicht eine Quest annehmen. Ich für meinen Teil bin ein Schatzsucher. Ich will sie finden, die wenigen Waffen die so gut versteckt wurden. Die Rüstungsteile und Runen. Auch wenn diese hinter komplizierten Puzzels und gut versteckten Schleichpfaden liegen. Es ist pure Vorfreude die sich in mir breit macht auf dieses Spiel. So viel zu der Welt. Der nächste Preview wird über das Kampfsystem folgen. Freut ihr euch auch auf das Spiel? Habt ihr es vielleicht schon vorbestellt? Schreibt es uns in die Kommentare.