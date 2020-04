Assassin’s Creed Valhalla: Ein mächtiges Entwickler-Netzwerk dahinter

Montreuil, Frankreich – Gestern konnten wir einem Künstler bei der “Enthüllung des Settings” zusehen. Heute um 17 Uhr bekommen wir den ersten Cinematic-Trailer. Assassin’s Creed Valhalla, von vielen Leakern als “Ragnarok” bezeichnet, bekommt endlich Infos direkt aus der Hand von Ubisoft. Von ganz Ubi? Ja, es scheint so!

Wirklich “malerisch” wurde Assassins Creed Valhalla gestern präsentiert. Okay, zwar nur das Setting, aber auch das hatte etwas Großes. Hinter dem Spiel steht eine ganze Armee von Videospiele-Entwicklern. Es scheint als würde der größte Titel des Publishers auf dem Weg sein.

I had the opportunity to work on one of my favorite video game franchises this year and I’m excited to finally share this with you! The official debut trailer for the new @assassinscreed will drop worldwide tomorrow, don’t miss it! @Ubisoft #AssassinsCreed

Thank you for watching pic.twitter.com/C4H0UUy0Gw

— BossLogic (@Bosslogic) April 29, 2020