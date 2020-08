Assassin’s Creed Valhalla – Creative Director wurde entlassen!

Assassin’s Creed Valhalla - (C) Ubisoft

Assassin’s Creed Valhalla wird voraussichtlich eine der größten Videospiel-Veröffentlichungen des Jahres werden, wobei die Wikinger-Kulisse des Spiels bei den Fans durchwegs gut angekommen ist. Das Spiel wurde jedoch von den anhaltenden Kontroversen bei Ubisoft etwas überschattet, da sich das Unternehmen mit verschiedenen Vorwürfen wegen sexuellen Missbrauchs und Fehlverhaltens befasst, die sowohl gegen seine Führungskräfte als auch gegen seine kreativen Talente erhoben hat. Dazu gehörte auch Assassin’s Creed Valhalla-Creative Director Ashraf Ismail, der jetzt aus dem Unternehmen entlassen wurde.

Bereits im Juni wurde bekannt, dass der Creative Director von Assassin’s Creed Valhalla, Ashraf Ismail, beschuldigt wurde, versucht zu haben, außereheliche Beziehungen zu einem Fan aufzunehmen, den er durch seine Position bei Ubisoft kennengelernt hatte. Als diese Anschuldigungen ans Licht kamen, trat Ismail von seiner Position als Creative Director von Assassin’s Creed Valhalla zurück und Ubisoft führte eine Untersuchung der Behauptungen durch. Nun hat Jason Schreier von Bloomberg bestätigt, dass Ubisoft Ismail aufgrund der Ergebnisse dieser Untersuchung aus dem Unternehmen entlassen hat.

Assassin’s Creed Valhalla – Keine Auswirkung auf den Release-Termin durch die Entlassung

Ubisoft hat nicht genau enthüllt, was es während der Untersuchung entdeckt hat. Es ist möglich, dass Ismail aufgrund des Verhaltens entlassen wurde, durch das er von seiner Rolle als Creative Director zurückgetreten ist, aber es ist auch möglich, dass während der Untersuchung andere Dinge entdeckt wurden. Es ist unwahrscheinlich, dass die Ergebnisse der Untersuchung von Ubisoft veröffentlicht werden. Fans können also nur spekulieren, es sei denn, das Unternehmen oder Ismail veröffentlichen eine detailliertere Erklärung zu diesem Thema.

Ismail had said in June that he was stepping down from his role, but remained employed by Ubisoft. This week, Ubisoft informed staff that he had been fired. Ubisoft confirmed to Bloomberg News that Ismail was dismissed following a company investigation — Jason Schreier (@jasonschreier) August 14, 2020

Ismail had said in June that he was stepping down from his role, but remained employed by Ubisoft. This week, Ubisoft informed staff that he had been fired. Ubisoft confirmed to Bloomberg News that Ismail was dismissed following a company investigation — Jason Schreier (@jasonschreier) August 14, 2020

Jason Schreier wies auch darauf hin, dass Ismail nicht von Ubisoft entlassen wurde, weil er seine Frau betrogen hatte, was manche Leute zu denken scheinen. Es ist die Tatsache, dass er seine Position als Ubisoft-Vertreter und seine Rolle als Creative Director der Assassin’s Creed-Serie nutzte, um zu versuchen, eine außereheliche Beziehung mit einem Fan einzugehen. Offensichtlich ist dies keine gute Reflexion über das Unternehmen, und daher sind einige möglicherweise nicht überrascht, wenn Ubisoft sich von Ismail trennt.

Ubisoft hat tolle kreative Köpfe im Team

Selbst wenn Ashraf Ismail weg ist, wird die Assassin’s Creed-Reihe weiter voranschreiten. Während Ismail als Regisseur für Origins fungierte , wurde Odyssey von Jonathan Dumont und Scott Philips angeführt. Daher gibt es bei Ubisoft viele nachgewiesene kreative Talente, die qualitativ hochwertige, von der Kritik gefeierte Titel liefern können.

In der Zwischenzeit wird es interessant sein zu sehen, wie sich diese Situation auf den Empfang von Assassin’s Creed Valhalla auswirkt. Es ist möglich, dass sich die negative Publizität wiederum negativ auf den Umsatz des Spiels auswirkt, aber das bleibt abzuwarten. Fans werden herausfinden, wenn das Spiel im November erscheint.

Assassin’s Creed Valhalla startet am 17. November für PC, PS4, Stadia und Xbox One. PS5– und Xbox Series X-Versionen befinden sich ebenfalls in der Entwicklung.

Mehr zu Assassin’s Creed Valhalla

Nach der Release-Verschiebung von Halo Infinite ist Valhalla gemeinsam mit Cyberpunk 2077 eines der großen Highlights im Weihnachtsgeschäft 2020. Es wird einige bekannte Elemente früherer AC-Spiele zurückbringen.