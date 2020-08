Halo Infinite: Monster Energy-Promo wird trotz Spielverzögerung fortgesetzt

Redmond, USA – Es ist nicht ungewöhnlich, dass AAA-Games wie Halo Infinite Markengeschäfte und Marketing-Aktionen übernehmen. Im vergangenen Monat hat Halo Infinite eine Partnerschaft mit Monster Energy bekannt gegeben, um Spielern doppelte XP sowie die Chance zu bieten, eine brandneue Xbox Series X mit dem im Paket enthaltenen Spiel zu gewinnen. Es scheint, dass die Werbung trotz der Ankündigung von Microsoft den Ego Shooter zu verschieben, stattfinden wird. Fans des Engery-Drinks starten also mit einigen Codes zum Start, irgendwann im Jahr 2021.

Die Verzögerung von Halo Infinite bis zu einem unangekündigten Zeitpunkt im Jahr 2021, die auf Entwicklungsprobleme aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie zurückzuführen ist, wurde Anfang dieser Woche zusammen mit dem offiziellen Veröffentlichungsfenster der Xbox Series X im November bekannt gegeben. Trotzdem hat Monster Energy frech einen Tweet veröffentlicht und bemerkt, dass trotz der Absage öffentlicher Versammlungen die Halo Infinite-Promotion weiterhin stattfinden wird.

Das „Bank Now, Play Later“-System für diese Aktion war laut der Informationsseite von Monster Energy, die am 27. Juli online ging, vor der Verzögerung eingerichtet. Spieler können zwischen dem 1. September und 31. Dezember 2020 Codes einlösen, die auf Halo Infinite- Dosen in limitierter Auflage gefunden werden können. Tatsächlich beginnt der Q & A-Teil der Seite mit: „Monster und Halo Infinite treiben alle Elemente der Aktion mit voller Kraft voran.“

Music Festivals? Canceled.

College football? Canceled.

Plans to see a movie in the theater? Canceled. #HaloInfinite Double XP? Yeah, we've still got it. #BankNowPlayLater

See more details below.https://t.co/2D9LhIeg2m

— Monster Energy (@MonsterEnergy) August 14, 2020