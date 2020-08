Xbox-Chef Phil Spencer: „Nintendo hat die stärksten Marken der Branche“

Phil Spencer auf der E3 2019

Wir sind an einem Punkt angelangt. Microsoft hat die letzten Jahre ordentlich aufgeholt und viele namhafte Entwickler-Studios unter das Banner der Xbox Game Studios geholt. Wenn man Microsoft mit Sony und Nintendo vergleichen möchte, in puncto Exklusiv-Titel, dann hat Nintendo noch immer die Nase vorne. Marken wie The Legend of Zelda, Super Mario, Pokemon, Animal Crossing oder Metroid sind so stark, die sonst niemand der anderen beiden hat. Jemand, der definitiv genauso denkt, ist Xbox-Frontmann Phil Spencer.

Spencer sprach kürzlich über eine Episode der auf Animal Crossing basierenden Twitch-Talkshow Animal Talking (via Nintendo Life) und hatte Nintendo und der Art und Weise, wie der japanische Riese Dinge macht, viel Lob auszuteilen. Nachdem Spencer über ihre Strategien zum Aufbau von Konsolen und Spielen mit einzigartigen Ideen und die unglaublichen Ergebnisse gesprochen hatte, die sie daraus ziehen, sagte er weiter, dass Nintendo „meisterhaft in dem ist, was sie tun“ und „den stärksten Stammbaum der First Party da draußen“ hat.

Xbox-Chef Phil Spencer sieht Nintendo als „Juwel der Branche“

„Im Unterhaltungsgeschäft sind die meisten Dinge keine großen Erfolge, daher muss es immer eine gewisse Überraschung geben, aber Nintendo ist einfach meisterhaft in dem, was sie tun“, so Spencer. „Und ich habe es schon einmal gesagt, ich denke, sie haben den stärksten Stammbaum bei First Party-Games und die Stärke. Und sie sind ein Juwel für uns in der Spielebranche und etwas, das wir schützen sollten.“

Mit Leuten wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate und so vielen anderen, die in den letzten Jahren von Nintendo gekommen sind, ist es schwer, Phil Spencers Standpunkt Ansicht zu widersprechen.

Wir werden sehen ob Sony und Microsoft daran anschließen können. Sony hat sich den Einzelspieler-Highlights verschrieben, Microsoft den Rollenspielen und Multiplayer-Titeln, wenn man sich den letzten Xbox Games Showcase noch einmal genauer ansieht. Übrigens hatte der Xbox-Chef nach der PS5-Präsentation im Juni „ein gutes Gefühl“. Wir dürfen also noch gespannt darüber sein, was man in Redmond für die nächsten Monate vorbereit.

In puncto Preis dürfte Microsoft die Sony PlayStation 5 geschlagen haben. Die Xbox Series X soll am 5. November 2020 für 399 Euro starten. Die PS5 wird wohl erst am 20. November für 499 Euro starten, wenn die aktuellen Gerüchte stimmen.