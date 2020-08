Halo Infinite hätte in Teilen verkauft werden können

Halo Infinite - (C) 343 Industries, Xbox Game Studios

Die Spielebranche weiß jetzt, dass sich Halo Infinite, das lange Zeit als die größte Spielversion mit der Einführung der nächsten Konsolengeneration galt, verzögert wird. Möglicherweise aufgrund von Kritik nach dem Gameplay-Debüt von Halo Infinite oder aufgrund interner Entwicklungsprobleme entschieden Xbox und 343, dass ein Start im Jahr 2021 dem Spiel zugute kommen würde. Wenn es nach einer Entscheidung des letzten Auswegs klingt, dann deshalb, weil es so war. Phil Spencer erklärte kürzlich, wie das Team verschiedene Optionen evaluierte, bevor es sich schließlich entschied, den Shooter zu verzögern.

Im Gespräch mit Gary Whitta in seiner Animal Talking-Show teilte Spencer einige Informationen über den Prozess der Entscheidung über die Halo Infinite-Release-Verschiebung mit. Das Team prüfte alle Optionen, was Spencer als 24-Stunden-Beratung mit 343 Studio-Führungskräften bezeichnete. Zum Beispiel erwog das Team sogar, das Spiel in mehreren Teilen zu veröffentlichen. Daher wäre mindestens ein Teil von Halo Infinite für den Start der Xbox Series X in diesem Urlaub verfügbar. Das Team muss eindeutig entschieden haben, dass dies nicht das Beste ist.

Halo Infinite ist ohne Zweifel wichtig für die Xbox Series X (und deren Erfolg)

Der Grund, warum die Veröffentlichung von Halo Infinite in mehreren Teilen überhaupt in Betracht gezogen wurde, sollte selbstverständlich sein. Der First-Person-Shooter ist, unabhängig von der Kritik, eine wichtige Spielveröffentlichung. Es hätte den Verkauf der Xbox Series X dramatisch verbessert. Entscheidend ist auch die Tatsache, dass Microsoft eine Menge Werbepartnerschaften mit Halo Infinite unterhält. Das Spiel zu verzögern bedeutet, diese Partnerschaften zu riskieren und Chancen in der Zukunft zu schädigen. Die Release-Verschiebung war vielleicht das Richtige, aber es wird Microsoft mit Sicherheit viel kosten.

Spencer hat nicht näher erläutert, was der Release von Halo Infinite in Teilen wirklich bedeutet hätte. Daher ist es schwierig zu beurteilen, ob dies eine praktikable Lösung gewesen wäre. Zum Beispiel könnte es wahrscheinlich funktioniert haben, die Kampagne zu verzögern, während der kostenlose Multiplayer-Modus von Halo Infinite online gegangen wäre. Der Multiplayer-Modus ist der Schlüssel, um Xbox-Benutzer frühzeitig in die Plattform einzubetten. Aber vielleicht überlegten sie stattdessen, die Einzelspieler-Kampagne in Teilen zu veröffentlichen, was sehr wahrscheinlich nicht gut aufgenommen worden wäre.

Es ist keine gute Situation für eine beteiligte Partei und Spencer erkennt das. Im Interview sagt er deutlich: „Wir sind enttäuscht. Wir wissen, dass die Leute sich auf dieses Jahr gefreut haben.“ Für Spencer und das Team hat die Veröffentlichung eines „großartigen Spiels“ jedoch Priorität. 343 hat sich zuvor ebenfalls für die Verzögerung entschuldigt.

Der Start von Halo Infinite neben der Veröffentlichung der Xbox Series X hätte laut Spencer nicht zu einer „Halo-Veröffentlichung, die wir uns wünschen würden“ geführt. Anscheinend wäre es auch nicht akzeptabel gewesen, das Spiel in Teilen zu veröffentlichen.

Halo Infinite wird 2021 auf PC, Xbox One und Xbox Series X veröffentlicht.