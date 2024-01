Revolution bei Halo Infinite im Jahr 2024: Neue Inhalte kommen anders!

Das große Update von Halo Infinite am 30. Januar steht bevor, und 343 Industries hat eine massive Änderung für 2024 angekündigt. Statt traditioneller Seasons, die Monate dauerten, wird es nun kürzere “Operationen” geben.

Die Enthüllung von Brian “ske7ch” Jarrard, dem Community-Direktor von 343 Industries, brachte aufregende Neuigkeiten. Ab Januar wird es keine Seasons mehr geben, stattdessen erwarten dich regelmäßige “Operationen” mit neuen Inhalten. Im Jahr 2024 kannst du mit zahlreichen Updates rechnen, darunter neue Maps, Anpassungen für Helme, Forge-Modus-Gegenstände und einen frischen Spartan IV-Rüstungskern.

Halo Infinite: Was ändert sich 2024?

Die wohl größte Überraschung: Alles wird kostenlos sein! Der Entwickler sagt Season 6 “Lebwohl” und strukturiert die Battle Pass-Strategie neu. Das umstrittene kostenpflichtige Battle-Pass-System wird durch kleinere, kostenlose Updates wie “CU29” ersetzt. Jedes Update bietet 20 Stufen freischaltbarer Inhalte.

Zeitlich begrenzte “Operationen” sollen die Spieler alle 4 bis 6 Wochen mit neuen Herausforderungen versorgen. Dies könnte einige verärgern, die die alten permanenten Battle-Pässe bevorzugten. Aber keine Sorge, du kannst etwa 500 Credits (rund 5 Euro) bezahlen, um diese Operationen dauerhaft freizuschalten und die neuen Inhalte in deinem eigenen Tempo zu genießen.

343 Industries hat das aktuelle Halo noch nicht abgeschrieben!

Einige Halo-Fans fürchteten, dass 343 den Support für Halo Infinite einschränken könnte, aber die Änderung könnte dem Spiel neuen Schwung verleihen. Kleinere, aber regelmäßige Updates sollen das Spiel frisch und spannend halten. Nach “Firefight” in Season 5 und den erstaunlichen Kreationen der Halo-Community – darunter etliche Map-Remakes aus früheren Spielen – fühlt sich Halo Infinite so “vollständig” an wie nie zuvor.

Am 30. Januar 2024 kannst du dich jedoch auf die erste Operation, “Spirit of Fire”, in Halo Infinite freuen.

Halo Infinite ist jetzt für Xbox Series X/S, Windows PC und Xbox One verfügbar.