Halo Infinite: Entwicklung der TV-Serie ist Schuld an Verzögerung

Die Zeiten für neue Halo-Spiele waren schon einmal besser. Halo Infinite musste einiges an Kritiken einstecken, nachdem letzten Monat erstes Gameplay-Material gezeigt wurde. Immerhin erkannte Microsoft die Unzufriedenheit der Spieler, vor allem aufgrund der Optik des Spiels und veranlasste die Release-Verschiebung auf 2021. Im Jahr 2015 begann die Entwicklung von Halo Infinite, doch nicht nur das Game selbst dürfte zur Verzögerung beim Erscheinungsdatum mitgewirkt haben. Auch die Halo-TV-Serie sei Schuld daran, dass der Master Chief so lange kein neues Videospiel mehr bekommen hat.

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Thurrott hat die zahlreichen Probleme behandelt, mit denen sich das Team von 343 Industries seit Beginn der Entwicklung im Jahr 2015 befassen musste.

Möglicherweise ist der überraschendste Beitrag die noch in der Entwicklung befindliche Halo-TV-Serie, von der ein Branchenkenner behauptet, sie habe 343 oft abgelenkt. Angesichts der wahrscheinlichen Beteiligung von 343 Industries an der Produktion der Show wäre dies nicht allzu überraschend, aber es sollte beachtet werden, dass dies nur eine Behauptung und keine bestätigte Information ist. Immerhin hat man für die Produktion der Serie, die noch keine einzige Episode fertiggestellt hat, mehr als 40 Millionen US-Dollar verpulvert.

Yeah this thing's not coming out anytime soon, by the sound of it (IMO).

Which, to be 1000% clear, I'd be fine with. It didn't make launch, so I say just hold onto it until it's as good as it possibly can be. Let's do Nov. 15, 2021 – the 20th anniversary https://t.co/dtfwdhIbeG

— Ryan McCaffrey (@DMC_Ryan) August 19, 2020