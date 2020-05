Assassin’s Creed Valhalla: Dieses Rollenspiel-Element wird fehlen

Seit der Veröffentlichung des Trailers für Assassin’s Creed Valhalla wurden immer mehr neue Informationen über die nächste Folge in Ubisoft‘s populärem Franchise veröffentlicht. Ein Kotaku-Interview mit Ashraf Ismail, dem Creative Director des Spiels, enthüllte einige wichtige Informationen über das Fortschrittssystem.

Die meisten Assassin’s Creed-Spiele ermöglichten es den Spielern, durch Weiterentwicklung und Erkundung von Geschichten Fähigkeiten und Ausrüstung zu erlangen. Origins und Odyssey wichen von der Formel ab, indem sie Levels und Erfahrungspunkte integrierten. Gerade bei Odyssey hatten einige Spieler keine Freude damit, da man ein gewisses Level erreichen musste um bei der Hauptgeschichte weiter zu kommen. Viele Spieler sind jetzt neugierig, ob Assassin’s Creed Valhalla dem gleichen Format folgen wird.

The classic hood and social stealth are back! In our first Dev QA video, @AshrafAIsmail answers how these iconic elements are brought to life in #AssassinsCreedValhalla #ACFacts pic.twitter.com/zdyEmtBD51

— Assassin's Creed (@assassinscreed) May 15, 2020