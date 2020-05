Assassin’s Creed Valhalla & God of War: Fan erschafft episches Crossover

Assassin's Creed Valhalla erscheint Ende 2020 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X - (C) Ubisoft

Es scheint, dass die nordische Mythologie und die Wikinger-Kultur dank Spielen wie God of War und dem kürzlich enthüllten Assassin’s Creed Valhalla in letzter Zeit an Popularität gewonnen haben. Valhalla’s Cinematic-Trailer wurde Anfang dieses Monats veröffentlicht. Die Fans waren begeistert, wie Ubisoft eine nordische Kulisse aufnahm.

Der Fokus des Spiels auf eine nordische Umgebung brachte jedoch auch viele Spieler dazu, über ein anderes wichtiges Spiel nachzudenken, das sich in Richtung nordischer Kultur und Themen verlagerte: God of War . Infolgedessen haben Fans auf Social-Media-Plattformen spekuliert, diskutiert und Kunst gemacht, die God of War und Assassin’s Creed Valhalla kombiniert.

Ab jetzt wöchentlich neue Informationen zu Assassin’s Creed Valhalla

Im Laufe der Wochen und wenn die Fans mehr und mehr über Valhalla erfahren, wie zum Beispiel historisch korrekte Wikinger-Rap-Schlachten, sind unzählige Spekulationen aufgetaucht. Spekulationen darüber, wohin diese Folge die Kerngeschichte des Spiels führen könnte, wie die Sachsen dargestellt werden oder wie sich das Kampfsystem diesmal ändern wird. Während unzählige neue Informationen von Mitgliedern von Ubisoft besprochen und bestätigt wurden, gibt es immer noch viele Informationen, die Fans immer noch nicht kennen.

Es scheint, dass all diese Spekulationen noch mehr Spekulationen ausgelöst haben, da das Internet voller Spekulationen über die nächste Ausgabe von God of War für die PlayStation 5 ist. Fans des Neustarts von 2018 scheinen nach Valhalla’s Enthüllung wiederbelebt zu sein und fragen sich, was in God of War PS5 erscheinen könnte. Die natürliche Verbindung zwischen den Einstellungen beider Spiele hat auch einige beeindruckende Crossover-Kunstwerke in den sozialen Medien inspiriert. Kürzlich hat ein Twitter-Nutzer namens „BT_BlackThunder“ eine wahrhaft episches Kunst geschaffen, die die nordischen Welten von God of War und Assassin’s Creed Valhalla gemeinsam zeigt.

Fan erstellte einmaliges Kunstwerk, dass sogar bei Sony sehr gut aufgenommen wurde

Das Kunstwerk kombiniert mehrere Aspekte beider Serien. Insbesondere ist es eine Neuinterpretation der Kunst, die während des Streams von Ubisoft und BossLogic debütierte und den weltweiten Premiere-Trailer von Assassin’s Creed Valhalla lieferte, während diesmal God of War reflektiert wurde. Das Kunstwerk zeigt Thor, der Mjolnir hält, während er auf jeder Seite von roten und blauen Kratos-Motiven flankiert wird. Sogar Cory Barlog, der Regisseur von God of War, antwortete dem Fan-Art mit einer kurzen Nachricht, die zeigt, dass er es zu schätzen weiß: „Love this!“

love this! ♥️ — Cory Balrog 🖖 (@corybarlog) May 28, 2020

God of War ist ab sofort exklusiv für die PS4 erhältlich. Assassin’s Creed Valhalla erscheint 2020 für PC, PS4, Xbox One, PS5 und Xbox Series X.