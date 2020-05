Assassin’s Creed Valhalla: So funktionieren die Rap-Schlachten im Spiel

Assassin’s Creed Valhalla - (C) Ubisoft

Assassin’s Creed-Spiele erfassen immer wieder die Stimmung und den Ton ihrer historischen Schauplätze perfekt. So wird das auch bei den Wikingern in Ubisoft‘s nächsten Spiel der Serie, Valhalla. Und während wir uns natürlich darauf freuen, England mit unserer heidnischen Armee zu erobern, gibt es andere überraschende, viel kleinere Aspekte, die ebenfalls interessant klingen. Zum Beispiel Rap-Schlachten.

Genauer gesagt, hier werden sie Fliegen genannt, aber Rap-Schlachten sind im Wesentlichen das, was sie sind, und sie werden ein tatsächlicher, richtiger Manier dargestellt. In einem Video, das vom offiziellen Twitter-Account von Assassin’s Creed auf Twitter gepostet wurde, sprach Ashraf Ismail, Creative Director von Assassin’s Creed Valhalla, darüber, wie diese im Spiel funktionieren werden. Im Wesentlichen erhalten wir während dieser Wettbewerbe Dialogoptionen, bei denen wir die besten und beleidigendsten Reime auswählen müssen – und das klingt seltsam aufregend. Schau es dir an:

Viking rap battles, you say? @AshrafAIsmail will get you up to speed on how this all-new feature works in Assassin's Creed Valhalla.#AssassinsCreed #ACFacts pic.twitter.com/WB9BEYO0yC — Assassin's Creed (@assassinscreed) May 22, 2020

Assassin’s Creed Valhalla ist später in diesem Jahr für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC und Stadia erhältlich sein. Jüngste Berichte sehen einen Start im Oktober vor. Wir werden wahrscheinlich mehr Gameplay während Ubisofts Ersatz-E3-Showcase im Juli sehen, also bleibt dran.