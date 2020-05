Assassin’s Creed: Neben-Aktivitäten wurden im ersten Spiel im Eilverfahren entwickelt

Die Neben-Aktivitäten in Assassin’s Creed (Teil 1 der Serie) wurden in nur fünf Tagen programmiert. Dies liegt nur daran, dass der Sohn von Ubisofts Chef bemerkte, dass das Spiel langweilig war und in der Spielwelt nichts zu tun hatte. Charles Randall, ein ehemaliger Ubisoft-Programmierer, hat sein tiefes Verständnis für die Entwicklung über Twitter (Resetera) veröffentlicht.

Wie Randall ausführte war das Spiel eigentlich fertig und es sollte in die Produktion gehen. Nach dem Feedback von Yves Guillemots (Ubisoft CEO) wurde eine Notfallsitzung einberufen. Eigentlich war es gar nicht die Meinung des Geschäftsführers, sondern jene seines Sohnes. Game Director Patrice Désilets sprach mit Charles Randall, ob die Umsetzung von weiteren Missionen in wenigen Tagen überhaupt möglich war. Er gab seine Zustimmung, in einer knappen Zeit neue Funktionen für Assassin’s Creed hinzubekommen. Dafür verlangte der Programmierer allerdings ein ruhiges Arbeitsumfeld und sie bekamen den großen Konferenzraum von Ubisoft.

Rückblickend betrachtet hätte Randall eine Menge Geld verlangen können. So hätte man bei Ubisoft alles bezahlt, wie er sagte. Mit einem Team von damals 4 bis 5 Personen ging er an die Arbeit und sie implementierten die Neben-Aktivitäten im Hauruckverfahren. Eine zentrale Bedingung des Chefs war: möglich bugfrei. Immerhin war das Grundspiel von Assassin’s Creed fertig. Im Nachhinein weiß Charles Randall nicht mehr viel über diese fünf Tage, indem sie sich quasi “eingesperrt” haben, aber er ist stolz darauf, dass sie die Aufgabe erfüllen konnten. Im Nachhinein tragen bei den Neben-Aktivitäten fast keine Bugs auf. Die Leistung wird von ihm auch als “Wunder” angesehen.

— Charles Randall (@charlesrandall) May 23, 2020