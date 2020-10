Assassin’s Creed: Valhalla – Waffen und Kampf (Preview)

Assassin’s Creed Valhalla - (C) Ubisoft

In meinem ersten Preview, sprach ich sehr eingehend über die Welt von Assassin’s Creed Valhalla. Was uns aber ebenso brennend interessiert sind die Waffen und wie das Kampf System im kommenden Teil der Serie funktionieren wird. Also will ich euch in diesem Preview so viel darüber berichten wie derzeit verfügbar ist. Über das Handling der Waffen, NPC Verhalten im Kampf und wie sich das ganze dann tatsächlich spielt, erfahrt ihr sobald ich das Spiel testen kann.

Assassin’s Creed: Valhalla – Was wissen wir über die Waffen und den Kampf?

Ganz grob gesagt wird sich natürlich Valhalla an den vorhergehenden Titeln orientieren. Vieles des jetzt neuen und beliebten Kampfstiles wird beibehalten, verbessert und teilweise vereinfacht. So heißt es aus der ersten Demo, sei es nicht mehr notwendig die schnellsten Reflexe zu besitzen, aber durchaus wichtiger seine Gegner zu kennen und taktisch vorzugehen. Es wird in Assassin’s Creed Valhalla nicht nur die Waffe unseren Kampf entscheiden, sondern die Wahl der passenden Waffe zum jeweiligen Gegner-Typ. In Valhalla erwartet uns die bisher größte Vielfalt an verschiedenen Gegner-Typen. Jeder einzelne mit seinem eigenen Kampfstil auf den wir uns einstellen müssen aber auch jeder mit seinen Schwachstellen die es zu kennen gilt. Von Grobianen mit mächtigen Äxten, die schon mal einen Leichnam nach uns werfen können. Über Lanzenträgern die sich hinter ihren Schildern verschanzen, bis hin zu Berserkern die sich in Büschen verstecken um hinterhältig und brutal zuzuschlagen, muss man auf vieles gefasst sein. Unsere Angreifer sind raffinierter geworden.

Eine Axt und Schild? Zwei Äxte oder lieber zwei Schilde?

Es wird uns freistehen in jede Hand eine Waffe oder ein Schild nach belieben zu führen. Wir, die Spieler, können also in Valhalla jederzeit unsere Waffen unserem Spielstil und bevorzugtem Kampf anpassen. Der Clou wird aber sein sorgfältig zu entscheiden, welche Waffe man in der Haupthand führt und welche in der Nebenhand. Dies wird, so die derzeitigen Infos, direkten Effekt auf den Schaden aber auch die Führung der Waffe haben. Und wer glaubt dass zwei Schilde gleichzeitig doch nur hinderlich sind, sollte in einem der Gameplay Trailer mal auf den Moment achten wenn Eivor einem Gegner den Schädel mit einem Schild zertrümmert. Damit es aber so weit kommt und wir so einen Finishing Move ausführen können, benötigt es aber eines bestimmten Kampfstils. In den Videos wird nämlich eine Neuerung besonders deutlich. Die Gegner haben nun eine Ausdauerleiste und eine Energieleiste.

Geht man wie ein Berserker rein und prügelt alles zu Brei so kann man natürlich mit Geschick selbst Horden von Gegnern erledigen. Hack and Slay vom Feinsten. Geht man aber taktisch vor, so zeigen erste Kampfvorführungen dass nicht die Energie des Gegners weniger wird, sondern seine Ausdauer. Und ist diese mal leer und er hängt gebückt und schnaufend vor uns. So können wir einen Finishing Move einleiten. Meist ein letzter Hieb, Schlag oder Tritt um unseren Gegenüber nach Valhalla zu schicken. In einem der Videos ist sogar eine X-Ray Sequenz zu sehen während so einem Finisher. Diese Methode ist bekannt aus den Mortal Kombat Spielen und erfreut sich dort großer Beliebtheit. Einer der Director des Spiels, Benoit Richer, hat auf Twitter bereits bestätigt dass diese nicht nur für den Trailer gemacht waren, sondern im Game passieren werden.

Waffen in Assassin’s Creed Valhalla und Kampf Boni

Von allen Seiten bestätigt wurde bislang, dass im Gegensatz zu Odyssey und Origins die Fundorte für Waffen wesentlich seltener geworden sind. Viel mehr ist die Verarbeitung und Weiterentwicklung, der Waffen und Rüstungen die man hat, im Fokus. So kann man wohl ersten Bildern zu folge, Waffen mit Perks und Boni hochstufen lassen beim Schmied. Aber auch gezeigt wurden Waffen mit upgegradeten Runen-Slots. Das heißt nicht nur dass man mit Runen vermutlich Zauber auf die Klingen wirken kann, sondern definitiv dass die Suche nach eben solchen Runen uns im Spiel ebenso beschäftigen wird wie die Suche nach den Waffen selbst. Die Personalisierung der Äxte, Schwerter und Speere wird also eine wichtige Rolle spielen und sollte auch wieder dem eigenen Spielstil angepasst werden.

Watch the Ubisoft News team today at 9AM PT for some brand new Assassin's Creed Valhalla Gameplay. Game designer Jessica Maher joins the stream to shed some light on the settlement of Ravensthorpe, Valhalla’s new combat mechanics, the return of social stealth, and much more. — Assassin's Creed (@assassinscreed) October 14, 2020

Assassin’s Creed Valhalla wählt eure Waffen und ab in den Kampf

Die größte Ehre für einen Wikinger ist es in einer glorreichen Schlacht zu fallen, durch die Klinge eines mächtigen Kriegers. Denn dann hält man ihm einen Platz frei, an der großen Festtafel in Valhalla, wo er mit den Göttern speisen und feiern kann. Bis seine Brüder, Schwestern, seine Frau und seine Kinder ebenfalls ehrenvoll nach Valhalla kommen. Diese glorreichen Schlachten wurden von Ubisoft in all ihrer Bildgewalt, Taktik aber auch dem puren Blutrausch angekündigt. Wir sind gespannt wie sich in Assassin’s Creed Valhalla die Waffen und das Kampf-System anfühlen. Wie ist es mit euch? Schild und Schwert? Axt und Schwert? Zwei Äxte? Welche Methode reizt euch jetzt schon? Schreibt es uns in die Kommentare. Und der nächste Preview wird sich all der interessanten Neuerungen widmen wie Kampftrinken und Dichtkunst.