Assassin’s Creed Valhalla bringt das Lieblingsfeature der Fans zurück

Assassin’s Creed Valhalla - (C) Ubisoft

Obwohl nicht ganz im Ausmaß der Star Wars-Fan-Gemeinde, sind Assassin’s Creed-Spieler seit einiger Zeit über die Richtung der Spielmarke gespalten. Einige bevorzugen den älteren Action-Adventure-Stil, bei dem Attentate und die versteckte Klinge im Vordergrund standen, während andere die neuen RPG-Elemente der Serie mögen. Nun scheint es, dass Assassin’s Creed Valhalla versucht, beide zu überbrücken.

Assassin’s Creed Valhalla: Der Insta-Kill kommt zurück!

Ubisoft hat seit seiner Veröffentlichung unglaublich viele Informationen erhalten, und es scheint, dass einige alte und neue Funktionen in Assassin’s Creed Valhalla Gemeinsamkeiten finden. Während es beispielsweise RPG-Elemente und ein Romantiksystem wie Assassin’s Creed Odyssey enthält, wurde der Grind reduziert. Social Stealth, eine Ikone der Originalserie, kehrt neben der neu bestätigten “Insta-Kill” mit der versteckten Klinge ebenfalls zurück. Wie man bereits im ersten Trailer sehen konnte.

Viele erinnern sich wahrscheinlich daran, als Ezio gespielt zu haben, hinter eine Gruppe von Wachen getreten zu sein und sie sofort mit der versteckten Klinge getötet zu haben. Ezio, der direkt im Kampf eingesetzt wurde, stellte sich stilvoll in verschiedene Gruppen von Feinden und tötete sie. Es ist nicht bestätigt, inwieweit, aber wie unten in den Worten von Assassin’s Creed Valhalla-Kreativdirektor Ashraf Ismail zu sehen ist, ist die Insta-Kill-Funktion zurück:

„Eivor erhält die versteckte Klinge ziemlich früh … Wir fahren mit der Idee fort, dass Eivor kein ausgebildeter Attentäter ist. Eivor ist ein Wikinger, der diese Badass-Waffe erhält und sehr schnell lernen muss. Zu Beginn der Erfahrung wird Eivor eine Technik erlernen, die mit dem richtigen Timing … praktisch jeden mit einem Schuss töten kann.“

Eivor ist Wikinger. Kein Assassine?

Seine Formulierung hier hat einige Implikationen. Erstens ist es nicht etwas, was Spieler sofort tun können, da Eivor es lernen muss, aber es wird früh in Assassin’s Creed Valhalla erlernt. Das Timing ist wie in den Originalspielen wichtig und kann “jeden virtuell mit einem Schuss töten”. Dies würde darauf hindeuten, dass Attentatsziele weniger ein Kampf wie in früheren Spielen als vielmehr ein taktischer Ansatz sind. Wie genau dies umgesetzt wird, bleibt natürlich abzuwarten.

Social Stealth, die versteckte Klinge und der Insta-Kill, die alle zurückkommen, sind für Fans der Spielmarke enorm. Es scheint ein Liebesbrief zu sein, der Altes und Neues zusammenbringt.

Assassin’s Creed Valhalla startet Ende 2020 für PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One und Xbox Series X. Alle bisherigen Informationen zum Spiel haben wir in einem Überblick-Artikel für euch zusammengefasst. Hinter dem Spiel steht ein mächtiges Entwickler-Netzwerk. Leider war der letzte Gameplay-Einblick sehr mager!

Quelle: Kotaku