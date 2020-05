Assassin’s Creed-Publisher Ubisoft verschenkt 3 großartige Games gratis

UPLAY+

Ubisoft verlost derzeit 3 großartige Games gratis, die jedoch nur für eine begrenzte Zeit verfügbar sind. Man muss aber schnell sein. Die Aktion gilt nur bis zum 5. Mai auf Uplay. Der französische Publisher verschenkt häufig Spiele für PC-Spieler, aber dies ist ein viel bedeutenderer Rückgang als alles, was bisher geschehen ist. Immerhin gibt es eines der besten Assassin’s Creed-Spiele aller Zeiten kostenlos.

Ubisoft schenkt euch 3 Games gratis. So funktioniert’s

Trotz seines Alters wird Assassin’s Creed 2 immer noch von vielen geliebt, und Rayman Legends und Child of Light sind noch relativ junge Titel, die sich kritisch bewährt haben. Unzählige Leute besitzen wahrscheinlich bereits mindestens eines dieser drei Spiele, aber die Möglichkeit, eines dieser Spiele zu erwerben, wenn es in Ihrer Sammlung fehlt, ist verlockend. Vor allem kostenlos.

Es gibt vom 1.5. – 5.5. erneut die Möglichkeit ASSASSIN'S CREED II GRATIS auf Uplay zu erhalten! Geht dazu einfach auf https://t.co/ZCq0i4opGO und verbindet die Seite mit dem Uplay Launcher! Zusätzlich gibt es auch die Spiele RAYMAN LEGENDS und CHILD OF LIGHT! pic.twitter.com/vjvEIF53gb — Assassin's Creed Germany 🇩🇪 (@AC_Germany) May 1, 2020

Obwohl es einen Stichtag gibt kann man diese Spiele gratis erworben werden. Solange die Spieler eine der drei vor dem 5. Mai herunterladen, werden sie dauerhaft in der Uplay-Bibliothek hinzugefügt. Da dieses Angebot auf Uplay verfügbar ist, gilt es nicht für Besitzer von PS4 und Xbox One. PC-Spieler sind auch auf Ubisoft‘s Launcher beschränkt. Das heißt sie sind nicht via Steam oder dem Epic Games Store verfügbar. Dieses Angebot ist nur für die nächsten Tage verfügbar. Wenn du eines der Games abstauben möchtest, dann solltest du schnell sein. Die Desktop-App, Uplay, kann man auf der offizielle Webseite des Publishers herunterladen.

Verliert sich Assassin’s Creed Valhalla von der Spieleserie?

Einige Spieler sind der Meinung, dass sich die AC-Serie von ihrem Ursprung entfernt hat. Wer das nicht so sieht, weil er die früheren Games von Ubisoft nicht kennt, der hat nun die Gelegenheit. Assassin’s Creed 2 wird von vielen als Höhepunkt der Franchise angesehen. Das Spiel fand in der italienischen Renaissance statt und legte den Grundstein für die meisten Serien-Tropen, die heute im AC-Franchise üblich sind.

Rayman Legends ist die Fortsetzung von Rayman Origins. Es ist ein fantastischer Plattformer, der kooperativ mit vier Spielern gespielt werden kann, aber auch vollständig solo spielbar ist. Schließlich ist Child of Light ein unbeschwertes Rollenspiel mit großartiger Musik und einer einzigartigen malerischen Ästhetik. Jedes dieser Spiele kann bis zum 5. Mai über Uplay auf dem PC beansprucht werden.

Es wäre ein Vergnügen, eines dieser Games gratis zu bekommen, aber alle 3, ist eine willkommene Überraschung. Assassin’s Creed 2 hält bis heute und Ezio bleibt einer der besten Protagonisten in der gesamten Serie. Außerdem ist die Kulisse der Renaissance in Italien wunderschön und es fühlt sich auch jetzt noch aufregend an, sie zu erkunden. Rayman Legends wird unterschätzt und ist einer der besten Plattformer dieser Generation. Child of Light ist ein herzerwärmendes Rollenspiel, dessen Durchgang nicht einmal zu lange dauert. Für manche mag es etwas enttäuschend sein, dass Ubisoft alte Spiele kostenlos verschenkt, aber kostenlose Spiele sind kostenlose Spiele.