Ubisoft-Mitgründer Claude Guillemot stirbt bei Flugzeugabsturz

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Gaming-Branche trauert um Claude Guillemot. Der Mitgründer von Ubisoft ist bei einem Flugzeugabsturz in Frankreich gestorben. Das bestätigte der Gaming-Publisher laut Reuters in einer offiziellen Stellungnahme. Er wurde 69 Jahre alt.

Der Unfall ereignete sich am Freitag, dem 19. Juni 2026, bei La Baule an der westlichen französischen Atlantikküste. Laut Reuters stürzte eine zweimotorige Cessna 421 mit zwei Personen an Bord ab. Beide Insassen kamen ums Leben. Die Maschine soll nahe dem Flughafen von La Baule abgestürzt sein.

Claude Guillemot prägte Ubisoft von Beginn an

Claude Guillemot gründete Ubisoft 1986 gemeinsam mit seinen Brüdern. Aus einem Familienunternehmen wurde über die Jahrzehnte einer der größten Videospiel-Publisher der Welt. Heute steht Ubisoft für Marken wie Assassin’s Creed, Far Cry, Rayman, Just Dance, Rainbow Six und Prince of Persia.

Auch wenn sein Bruder Yves Guillemot als langjähriger CEO stärker in der Öffentlichkeit stand, gehörte Claude zu den Menschen, die den Konzern im Hintergrund mit aufgebaut haben.

Ubisoft erklärte laut Reuters, man sei „zutiefst betroffen“ über den Tod von Claude Guillemot. Das Unternehmen sprach seiner Familie und seinen Angehörigen sein Mitgefühl aus und kündigte an, vorerst keine weiteren Stellungnahmen abzugeben.

Sein Tod ist eine traurige Nachricht für die europäische Spielebranche. Denn mit ihm verliert die Industrie nicht nur einen Manager, sondern einen der Menschen, die Ubisoft überhaupt erst möglich gemacht haben.