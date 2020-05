Assassin’s Creed Valhalla: Boss-Kämpfe mit nordischen Göttern?

Assassin’s Creed Valhalla - (C) Ubisoft

Assassin’s Creed Valhalla führt die Spieler von den bescheidenen Tagen des Kampfes gegen die Templer dazu, in der kommenden Folge möglicherweise gegen Götter anzutreten. Kämpfen wir gegen Odin und Thor?

Assassin’s Creed Valhalla ist die neueste Erweiterung der Spielserie von Ubisoft Montreal. Es soll später in diesem Jahr sowohl auf aktuellen als auch auf Next-Gen-Konsolen veröffentlicht werden. Bisher ist bekannt, dass das Spiel im Zeitalter der Wikinger stattfinden wird und die Geschichte eines Clans der großen heidnischen Armee verfolgt, der sein Territorium erweitert und sich in neuen Ländern in ganz Europa niederlässt. Der Spieler übernimmt die Kontrolle über einen Wikinger namens Eivor, der von den Verborgenen lernt, gegen den Orden der Alten zu kämpfen.

Kämpft man im Traum gegen Odin und Thor?

Die Entwickler planen nicht nur, die Serie für Konsolen der nächsten Generation anzupassen, sondern bringen auch Mechaniken aus älteren Spielen wie Social Stealth und die verborgene Klinge zurück. Kürzlich ist ein Gerücht aus Ubisoft durchgesickert, das die Möglichkeit bestätigen könnte, gegen Odin, den Gott des Krieges und des Todes, und Thor, den Gott des Donners, anzutreten.

Ein Reporter aus Kotaku erhielt von Assassin’s Creed Valhalla einen anonymen Hinweis auf die neuen Funktionen, bevor der Trailer veröffentlicht wurde, was seiner Genauigkeit Glaubwürdigkeit verleiht. Ein Teil des Lecks, das noch nicht durch ein Update bestätigt wurde, ist die Möglichkeit, dass Spieler in einer Art traumhafter Sequenz gegen Götter aus der nordischen Mythologie kämpfen können.

Assassin’s Creed Valhalla: Ubisoft bezieht keine Stellung zu Gerüchten

Kotaku hatte kürzlich ein Interview mit einem der Entwickler des Spiels von Ubisoft. Darin stellte der Interviewer eine Frage zur Fähigkeit, gegen Figuren aus der nordischen Mythologie zu kämpfen. Der Entwickler sprach jedoch nicht “über Gerüchte”.

Fans des Spiels werden wissen, dass sie in einer Traumsequenz aus Assassin’s Creed Origins gegen eine Riesenschlange kämpfen konnten, sodass die Chance auf Traumsequenzen nicht außerhalb des Bereichs der Möglichkeiten liegt. Ab diesem Moment kann nichts mehr bewiesen werden, um den Gott des Donners – Thor – zu besiegen, so dass die Fans wahrscheinlich nicht bis zur Veröffentlichung von Assassin’s Creed Valhalla warten müssen, um zu sehen, ob diese Fantasie in die Tat umgesetzt werden kann.

Das Spiel von Ubisoft wird voraussichtlich im Oktober 2020 für PC, PS4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One und Xbox Series X veröffentlicht. Mehr zum kommenden Action-Adventure bekommt ihr in unserem Übersichts-Artikel.

Source: Kotaku