Horizon Zero Dawn 2: Ist nicht das Ende der gigantischen Geschichte

Amsterdam – Guerilla Games, eigentlich bekannt durch die Killzone-Serie, machte mit Horizon Zero Dawn 2017 ein wahnsinnig gutes Action-Rollenspiel für die PS4 auf den Markt. PC-Spieler dürfen sich freuen, der Titel kommt auch für Windows. Horizon Zero Dawn 2 gilt insgeheim als Launchtitel für die PS5, aber auch danach ist nicht Schluß. Der exklusive Sony-Entwickler plant gleich eine Trilogie, also auch einen dritten Teil.

Ursprünglich war die Fortsetzung zu Horizon Zero Dawn für einen Release auf der PS4 geplant. Wie VGC berichtet plant Guerilla Games aus Amsterdam insgeheim eine Trilogie. Diese wird, wie leicht zu erraten ist, nun auf der PS5 erscheinen. Ob das kommende Action-Rollenspiel auch für die aktuelle PlayStation 4 verfügbar sein wird, ist ungewiss.

Wie die Quelle von VGC sagt, wird HZD2 “gigantisch”. Es gibt eine viel größere Welt als das beim Original der Fall war, die den Spieler viel mehr Freiheit zum Erkunden bietet. Das Spiel wird, wie schon der Vorgänger, die Wege freilassen und es erfolgt kein lineares Gameplay. Offensichtlich soll es Multiplayer-Funktionen geben, was einer kürzlich veröffentlichten Stellenanzeige als glaubwürdig gilt. Immerhin versuchte man bereits im Original-Spiel aus 2017 eine Multiplayer-Komponente einzufügen, verschrottete die Idee zugunsten der Entwicklung anderer Teile des Spiels, wie der Erweiterung “The Frozen Wilds”. Oder Guerilla Games arbeitet an einem Killzone für die PS5, aber das ist nur Spekulation.

According to VGC, Sony is planning to turn Horizon into a trilogy

Horizon Zero Dawn 2 shifted to PS5; described as "gigantic" with more freedom to explore and possible co-op mode

Possible standalone co-op game coming that carries progress over to HZD2https://t.co/DhrkWlIEx2 pic.twitter.com/tIQYNcvFQQ

— Nibel (@Nibellion) April 24, 2020