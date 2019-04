Guerilla Games hat Horizon Zero Dawn 2 noch nicht offiziell enthüllt, aber Synchronsprecherin Janina Gavankar hat ziemlich genau bestätigt, dass die Fortsetzung definitiv am Plan steht.

Bei der Star Wars Celebration (via Reddit), bei der sie auch als Iden Versio, ihrer Figur von Star Wars Battlefront 2, aufgetreten ist, sagte Gavankar Berichten zufolge:

„Es ist unglaublich, warten Sie, bis Sie die Fortsetzung sehen. Du wirst sterben – ich kenne einige Geheimnisse! – du wirst sterben.“

Für diejenigen, die es nicht wissen, porträtierte Gavankar auch eine Figur in Horizon Zero Dawn, nämlich Tatai aus der Erweiterung Frozen Wilds.

Horizon Zero Dawn wurde Anfang 2017 auf der PS4 veröffentlicht und hat bis heute 10 Millionen Exemplare verkauft. Eine Fortsetzung gilt als sehr sicher. Derzeit arbeitet Guerilla Games auch an einem weiteren Game, welches anscheinend ein Online-Shooter ist. Nachdem Sony bei der E3 2019 fehlen wird erwarten wir eine Präsentation noch vor dem Sommer 2019. Am besten wäre Horizon Zero Dawn 2 als Launchtitel für die kommende PS5.