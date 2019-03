Lucasfilm hat offiziell bestätigt, dass es im nächsten Monat auf der „Celebration Chicago“ ein Star Wars: Episode IX-Panel geben wird. Es ist schwer zu glauben, dass in diesem Jahr der neueste Film der Franchise veröffentlicht wird, der den Höhepunkt der Fortsetzung der Trilogie und der Skywalker-Saga insgesamt darstellt. Direktor J.J. Abrams hat die Hauptdreharbeiten im Februar abgeschlossen.

Bisher kennen wir noch nicht einmal den TItel für den nächsten Hauptfilm im Star Wars-Universum. Berichten zufolge wird der erste Trailer der Episode IX im April Premiere haben, was nicht zufällig der gleiche Monat ist, in dem die Star Wars Celebration abgehalten wird. Die letzten beiden Hauptfilme hatten auf der Convention ihr Debüt, so dass weitgehend davon ausgegangen werden kann, dass dies für das große Finale ebenfalls der Fall sein wird.

Sehen wir einen ersten Teaser-Trailer am 12. April?

Der offizielle Star Wars Celebration Twitter-Account hat für Freitag, dem 12. April, den Episode IX-Panel bestätigt. Natürlich wird J.J. Abrams dort sein, um über den Film zu sprechen. Er wird sichernlich nicht alleine dort auftreten, sondern auch einen Teil des Cast’s dabei haben. Oscar Isaac (Poe Dameron, X-Wing-Pilot) hat erst kürzlich bestätigt, dass er bei Celebration dabei sein wird. Vielleicht sogar neben Abrams auf der Bühne gemeinsam.

Oscar Isaac just told me he’s coming to Chicago for @SW_Celebration! pic.twitter.com/CuiJwoG1zz — Jake Hamilton (@JakesTakes) 2. März 2019

Erwarten dürfen wir uns auf jeden Fall jede Menge Marketing für den Film, welches bis hin zum ersten Teaser-Trailer geht. Danach startet die umfangreiche Werbekampagne, die bis zur Premiere des Films im Dezember andauert. In Anbetracht dessen, dass The Force Awakens und Last Jedi (egal was man davon haltet) an den weltweiten Kinokassen mehr als 3 Milliarden US-Dollar eingespielt haben, wäre es für Lucasfilm sehr klug, seine früheren Werbestrategien zu wiederholen – zumal das Studio sich von der kommerziellen Enttäuschung von Solo im letzten Sommer erholen will.