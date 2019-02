Nach Rian Johnson’s Ausflug in Star Wars, welcher meiner Meinung nach die Macht (Fans) erschüttert hat und aus der Filmgeschichte gestrichen gehört, ist wieder J.J. Abrams dran. Dieser veröffentlichte zu Star Wars 9 nun ein Bild vom Set.

Das emotionale Bild zeigt die Schauspieler Daisy Ridley, John Boyega und Oscar Isaac, die sich am Set umarmen. Die Dreharbeiten sind nämlich abgeschlossen und der Film geht in die Postproduktion. Mit Star Wars Episode 9 endet auch die Skywalker-Storyline, wie Disney mehrfach erwähnte. Wie es nach The Last Jedi weitergehen wird? Viele Star Wars-Fans sind sich da nicht wirklich sicher. Immerhin passt die ganze Rebellion in einen Millenium Falken.

It feels impossible, but today wrapped photography on Episode IX. There is no adequate way to thank this truly magical crew and cast. I’m forever indebted to you all. pic.twitter.com/138AprtFuZ — JJ Abrams (@jjabrams) 15. Februar 2019

Mit Star Wars 9 wird Disney nicht aufhören weitere Filme zu machen. Kein anderer als Rian Johnson wird die nächste Triologie von Star Wars machen (und nach der grauslichen Vorstellung von The Last Jedi uns Star Wars entfremden). Jedoch gibt es dazu auch eine andere Meinung: Michael meinte über den achten Star Wars-Film: „Der beste STAR WARS seit 1989.“

Der Name des aktuell in Arbeit befindlichen Films ist noch nicht bekannt. „Geduld du haben musst“, wie Yoda sagen würde. Kino-Start von Episode 9 ist am 19. Dezember 2019, welches alle Triologien miteinader verbinden wird.