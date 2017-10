Neeeeeeiiiiiin: Star Wars Episode 9 soll alle Triologien miteiander verbinden

Ob es wahr ist oder nicht werden wir erst in Kürze erfahren, jedoch berichten mehrere US-Kinoseiten von einer Laufzeit mit 150 Minuten für den nächsten Star Wars-Film „The Last Jedi“. Falls die Angaben stimmen wäre Episode VIII ein Krieg der Sterne in Überlänge!

„The Last Jedi“ ist fertig. Komplett bis zum letzten Droiden-Piepser. Kinostart bleibt weiterhin der 14. Dezember 2017, jetzt wird nur mehr synchronisiert und die Werbetrommel gerührt, für den wie angekündigt längsten Star Wars-Film aller Zeiten. Sollte die Filmlaufzeit wirklich stimmen wäre Episode VIII um acht Minuten länger als Star Wars Episode II – Angriff der Klonkrieger und in etwa eine Viertelstunde länger als Star Wars Episode VII – Das Erwachen der Macht. Oder es gibt im Abspann des Filmes ein Tribute an die verstorbene Carrie Fisher?