Cyberpunk 2077: Update 2.5 bringt neue Quests und Dual-Wielding
Cyberpunk 2077 erhält Update 2.5 mit neuen Quests, Waffen-Features, Crossplay-Mod-Support und zahlreichen Verbesserungen.
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Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Cyberpunk 2077 ist noch lange nicht fertig mit Night City. Mit Update 2.5 liefert CD Projekt Red neue Inhalte, zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten und technische Verbesserungen. Besonders spannend ist eine neue Fähigkeit, mit der du künftig zwei Pistolen oder Revolver gleichzeitig führen kannst. Außerdem hält das Update neue Quests bereit, die an Cyberpunk: Edgerunners anknüpfen.
Das kostenlose Update ist seit dem 22. Oktober 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar. Die Version für Nintendo Switch 2 folgt zu einem späteren Zeitpunkt.
Zwei Waffen gleichzeitig und neue Edgerunners-Inhalte
Mit dem neuen Talent „Double Trouble“ im Cool-Fähigkeitenbaum kannst du bestimmte Pistolen und Revolver gleichzeitig einsetzen. Dazu kommen vier weitere Talente, die den neuen Spielstil ergänzen.
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Auch Fans des Anime bekommen Nachschub: Die Nebenmission „Clampdown“ führt dich in eine Geschichte, die vor den Ereignissen von Cyberpunk: Edgerunners 2 spielt. Als Belohnung wartet unter anderem ein fünfteiliges Ausrüstungsset, das auf der Figur King basiert. Eine neue Radiostation bringt außerdem Musik aus der Anime-Reihe nach Night City.
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Mehr Anpassungsmöglichkeiten für V
Update 2.5 erweitert auch die Möglichkeiten, deinen Charakter individuell zu gestalten. Fünf neue Kleidungskollektionen kommen ins Spiel. Zusätzlich kannst du das Aussehen deiner Cyberware an Armen und Händen bei speziellen Glamdocs verändern.
Auch der Fotomodus erhält neue Posen und Kartenrahmen aus dem Cyberpunk Trading Card Game. Wer gerne Screenshots erstellt, bekommt dadurch zusätzliche kreative Möglichkeiten.
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Mod-Support und technische Verbesserungen
Eine der größten Neuerungen ist die plattformübergreifende Mod-Unterstützung über mod.io. Damit kannst du ausgewählte Community-Mods direkt über das Spielmenü installieren. Auf Konsolen gilt allerdings: Mit modifizierten Spielständen lassen sich keine Erfolge oder Trophäen freischalten.
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Darüber hinaus gibt es einen Sichtfeld-Regler für Konsolen, Verbesserungen für HDR und Raytracing sowie Unterstützung für DLSS 4.5. Auch zahlreiche Fehler wurden behoben, darunter Probleme mit Quests und der Steuerung.
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