Cyberpunk 2077 Update 2.5 geleakt: Konsolen sollen endlich Mods und FOV-Regler bekommen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Cyberpunk 2077 bekommt am 22. Oktober 2026 überraschend Update 2.5 und offenbar steckt wesentlich mehr darin, als CD Projekt RED bisher offiziell verraten wollte. Neben dem bereits bestätigten „Dual Wielding“ und neuen „Cyberware-Anpassungen“ sollen vorzeitig veröffentlichte Informationen unter anderem einen FOV-Regler auf Konsolen und integrierten Mod.io-Support verraten. Gerade für PS5- und Xbox-Spieler wären das zwei ziemlich große Neuerungen.

CD Projekt RED hat das sogenannte Edgerunners 2-Update offiziell angekündigt. Es erscheint kostenlos für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Die Nintendo Switch 2 folgt laut Entwickler etwas später. Alle Details wollte das Studio eigentlich erst am 21. Oktober um 17:00 Uhr im REDstream zeigen.

Freut euch auf die Anpassung eurer Cyberware, einen neuen Spielstil mit zwei Waffen gleichzeitig und vieles mehr!

Genau dieses „vieles mehr“ ist nun offenbar vorzeitig durchgesickert. Der YouTuber Was Nemo veröffentlichte ein Video mit angeblichen Informationen aus den Patch Notes. Der dazugehörige Reddit-Beitrag fasst die neuen Inhalte zusammen.

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Mods auf PS5 und Xbox wären die größte Überraschung

Besonders interessant ist der angebliche Mod.io-Support auf den großen Plattformen. Laut Leak soll Cyberpunk 2077 die Mod-Plattform direkt integrieren. Die Version für die Nintendo Switch 2 wäre davon zunächst ausgenommen. Sollte sich das bestätigen, könnten damit erstmals auch Konsolenspieler offiziell auf ausgewählte Mods zugreifen. Was genau Sony und Microsoft dabei zulassen und wie umfangreich das Angebot ausfallen wird, ist noch offen.

Fast genauso überraschend ist der angebliche FOV-Regler für Konsolen. PC-Spieler können das Sichtfeld bereits verändern, auf PS5 und Xbox fehlt diese Möglichkeit bisher. Genau dieses Feature wurde von Konsolenspielern seit Jahren immer wieder gefordert.

Das passt auch zu den Reaktionen der Community. Allein die Aussicht auf einen FOV-Regler und Mod-Unterstützung sorgt aktuell für deutlich mehr Aufmerksamkeit als einige der kosmetischen Neuerungen. Dass beide Funktionen tatsächlich kommen, dürfte allerdings erst mit dem offiziellen REDstream endgültig bestätigt sein.

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Dual Wielding bekommt offenbar einen eigenen Perk

Bereits offiziell bestätigt ist ein neuer Spielstil mit zwei Waffen gleichzeitig. Laut dem Leak steckt dahinter der Perk „Double Troubl“ im Cool-Skilltree. Damit soll der Hauptcharakter V zwei Power-Pistolen beziehungsweise Handfeuerwaffen gleichzeitig benutzen können. Smart- und Tech-Pistolen sollen davon offenbar ausgeschlossen sein.

Damit wäre auch eine Kombination möglich, auf die viele Fans sofort gekommen sind: Jackies Pistolen endlich gleichzeitig benutzen. Wie stark Dual Wielding tatsächlich ins bestehende Kampfsystem eingreift und ob dafür weitere Skills angepasst werden, erfahren wir spätestens im offiziellen Stream.

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Daneben soll Update 2.5 zwei neue Missionen bringen. „Clampdown“ steht offenbar direkt mit Cyberpunk: Edgerunners 2 in Verbindung. Eine weitere Mystery-Quest soll durch Night-City-Gründer Richard Night beziehungsweise dessen Geschichte führen. Zusätzlich soll die bestehende Tarotkarten-Aufgabe um zwölf neue Karten erweitert werden.

Neue Frisuren, Kleidung und eigener Edgerunners-Radiosender

Auch bei der Charakteranpassung soll CD Projekt RED noch einmal nachlegen. Der Leak nennt fünf neue Kleidungssets, zusätzliche Frisuren für männliche und weibliche V sowie sogenannte Glamdocs, mit denen sich offenbar das Aussehen der Arm-Cyberware verändern lässt. Damit würde die offiziell angekündigte Cyberware-Anpassung deutlich weiter gehen als ein paar neue Implantate.

Dazu kommt angeblich ein neuer Radiosender mit Musik aus Cyberpunk: Edgerunners sowie neue Quadra-Skins über Twitch Drops.

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Das Timing passt. Cyberpunk: Edgerunners 2 ist heute auf Netflix gestartet, während Update 2.5 zwei Tage später erscheint.

Cyberpunk 2077 hat sich inzwischen mehr als 40 Millionen Mal verkauft. Die spannendste Frage wird morgen nicht sein, ob Update 2.5 größer wird als erwartet. Das zeichnet sich bereits ab. Entscheidend ist, ob CD Projekt RED den geleakten Mod.io-Support und den FOV-Regler für Konsolen tatsächlich bestätigt.